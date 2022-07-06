نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية من خيرات الطبيعة لعلاج الشيب و الشعر اﻷبيض لن تحتاجى لصبغ الشعر باللون اﻷسود عند الكوافير بعد ذلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات التخلص من الشعر الأبيض، الشعر الأبيض مشكلة مزعجة بالنسبة إلى الرجال و محرجة بالنسبة للسيدات. كثير من يصابون بالشيب يفكرون في كيفية التخلص منه ليل نهار . وجود الشعر الأبيض يفقد المرأة ثقتها في نفسها. من أجل إستعادة الثقة في النفس تلجأ المراه إلى الكوافير لصبغ شعرها الأبيض باللون الأسود. تابعي معنا سيدتي هذا المقال لتتعرفي على الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر الأبيض

أوراق الكاري للتخلص من الشعر الأبيض

أوراق الكاري تزيد من سواد الشعر و تجعل لونه أسودآ متفحم و عندما نخلط أوراق الكاري بزيت جوز الهند يحفز بصيلات الشعر لإسعادة اللون الغامق للشعر و يتم ذلك بأن نغلى أوراق الكاري الطازجة في زيت جوز الهندحتى يسود اللون ثم نقوم بتصفية الزيت قبل أن ندلك به فروة الرأس و نتركه على فروة الرأس مدة خمسة و أربعون دقيقة ثم نغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو المخصص لذلك. تكرر هذه العملية ثلاث مرات إسبوعيآ

وصفة إكليل الجبل و الميرمية

نغلي حجم من إكليل الجبل و الميرمية بما يعادل نصف كوب ماء داخل كوبين من الماء ثم نصفي الخليط و نتركه حتى يبرد تمامآ و إن إحتاج الأمر لساعات ثم ندهن به الشعر و نتركه عل الشعر مدة عشرون دقيق ثم بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو المخصص لذلك و ننشفه جيدآ و نكرر هذه العمليه مره واحدة كل إسبوع

وصفة عصير البصل

عصير البصل علاج سحري لتساقط الشعر و علاج الشيب لأنه يعزز إنتاج الكاتلاز وهو المركب الذي يعيد للشعر لونه الطبيعي و يتم ذلك بأن ندلك فروة الرأس بإستخدام عصير البصل و نترك عصير البصل يتفاعل مع بصيلات الشعر لمدة تتراوح من ثلاثون دقيقة إلى ساعة و بعد ذلك نغسل فروة الرأس بالشامبو المخصص لذلك و تكرر هذه العملية مرة واحدة كل أسبوع

وصفة الشاي الأسود

الشاي الأسود يجعل لون الشعر غامق و يزيد نعومته ويجعله جذاب و كثيف حيث نغل ملعقتان من الشاي الأسود في كوب من الماء ثم نضيف ملعقة من الملح مع التقليب حتى ذوبان الملح ثم نترك الشاي المملح يبد تمامآ ثم ندلك به فروة الرأس و ندهن به الشعر و ننتظر مدة عشرون دقيقة ثم نغسل الشعر بالشامبو المخصص لذلك و نكرر هذه العملية مرتين في الإسبوع