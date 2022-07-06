تتبيلة اللحمة المشوية لتحضير ألذ وجبة في خطوات بسيطة وسهلة

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عمر شويل - جدة تتبيلة اللحمة المشوية لتحضير ألذ وجبة في خطوات بسيطة، تعد من أشهي وألذ الوجبات فتناول اللحوم بالمقدار المعتدل ضروري جداً للجسم فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة اللازمة للجسم ويمكن تحضير اللحمة بأكثر من طريقة وبتتبيلات متنوعة وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية لألذ وأشهي الوصفات.

تتبيلة اللحمة المشوية لتحضير أشهي الوجبات

هناك الكثير من طرق تقديم وجبات اللحم المشوي حيث يمكن أن تكون مشوية في الفرن أو مشوية على الفحم وهناك لحم مشوي جريل والمشوي ستيك وغيرها تتميز بالتوابل اللذيذة التي تعطيها النكهة الغنية المميزة.

مكونات اللحمة المشوية بالفرن

كيلو من اللحم .

بصلة كبيرة الحجم.

اثنان حبة من الطماطم.

خمس فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الخل.

روز ماري.

ملح.

طريقة التحضير

يتم تقطيع اللحمة إلي قطع صغيرة ثم نقوم بتقطيع البصل والطماطم إلى مكعبات صغيرة ثم نضعها على اللحمة. ونضيف إليهم الفلفل الأسود والبهارات والكاري والروزماري ونتبل المكونات مع بعضها جيداً ثم نقوم بإدخال اللحمة المتبلة إلى الثلاجة ونتركها لمدة ست ساعات على الأقل.

تتبيلة اللحمة في الفرن

كيلو من اللحم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الزيت.

طريقة التحضير

في طبق عميق نضع البهارات والملح والفلفل وبودرة الثوم ثم نضيف الخل وعصير الليمون والزبادي والصويا صوص وتقلب كل المكونات مع بعضها ثم نضيف إليهم الزيت ونقلبه جيداً ثم نقوم بوضع قطع اللحم ونقلبها جيداً في التتبيلة نترك اللحمة في الثلاجة فترة طويلة ثم نقوم بإخراجها وتجهيز الفحم وشويها.

وهناك الطريقة التركية والتي تتكون من اللحم وبشر الليمون والثوم والبصل ومعجون الطماطم والسماق والزنجبيل المطحون والفلفل الأسود والملح والخل والباريكا وزيت الزيتون حيث يتم خلط جميع المكونات مع بعضها ثم نتبل اللحمة جيداً ونضعها في التتبيلة وتوضع في الثلاجة فترة طويلة.