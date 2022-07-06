طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل بالنسكافيه والشوكولاته اللذيذة

عمل الآيس كوفي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ويبحث عنه السيدات ويصبح مشروب أساسي ومطلوب ومتداول بشكل كبير في المحلات والكافيهات ويوجد منه عدة طريق منها آيس كوفي عادي، والآيس كوفي بالكريمة والفانيليا، وآيس كوفي بالشوكولاته، الآيس موكاو.

كما أن الآيس كوفي بالشوكولاته يوجد سيدات كثير تبحث عنه للأطفال لأنه يكون من أكثر المشروبات شهية.

مكونات الآيس كوفي:

1 كوب حليب بارد.

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.

سكر حسب الرغبة.

مكعبات ثلج.

1 ملعقة كبيرة نسكافيه.

طريقة التحضير:

نقوم بتحضير ماء ساخن ونقوم بإحضار النسكافيه وتقليبه جيداً حتي يختلط تماماً مع المكونات. إحضار كوب التقديم وتضع به الثلج مع النسكافيه ووضع الحليب البارد فوقه، ثم نقوم بوضع السكر حسب الرغبة مع تقليبه وتقديمه.

مكونات آيس كوفي بالكريمة والفانيليا:

4 كوب آيس كوفي بالفانيليا.

3 كوب حليب.

1 كوب كريمة مخفوقة.

2 ملعقة كبيرة صوص كراميل.

1 كوب مكعبات ثلج.

1 كوب قهوة سريعة.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع الآيس كريم، والقهوه، والثلج وضربهم حتي تحصل على قوام ناعم. إحضار كوب التقديم ووضع الخليط الآيس كريم ووضع الكريمة إلي المكونات وتجهيزها وتقديمها.

مكونات آيس كوفي بالشوكولاتة:

8 قطع مكعبات ثلج.

8 كوب ماء ساخن.

1 كوب حليب بالشوكولاته.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

ربع كوب كريمة سائلة.

2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاته.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط الماء الساخن مع القهوة وتقليبهم حتي يذوب معا نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع الخليط وضربه ووضع الحليب، والثلج ووضع الشوكلاته، والكريمة. نقوم بخلط المزيج مع هرس الثلج ونقوم بإحضار أكواب التقديم ووضع الخليط في الكوب ونقوم بتقديمه.

مكونات عمل الآيس موكا:

1ملعقة صغيرة قهوة إسبريسو.

كريمة مخفوقة.

1 كوب ثلج.

2 ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب ماء.

نص كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاته.

طريقة التحضير: