سحر مفعول الفازلين المعجزة لإزالة تشققات القدمين والجلد الميت نهائياً في غضون دقائق

تشقق القدمين من الأمور التى تسبب إزعاج إلى كل الفتيات والسيدات وبصفة خاصة للعروس التى إقترب موعد زفافها لأن التشققات لها أسباب كثيرة منها عدم ترطيب القدمين خاصة فى فصل الشتاء فتزداد إصابة التشققات، وتقشير القدم عندما يكون جاف دون ترطيب هذا خطأ شائع، وإستخدام الماء الساخن الذي يزيل كل الزيوت التى ترطب الجلد، والمشي بأقدام حافية، وجفاف الجلد والأشخاص المصابين بأمراض السكر هم الأكثر عرضة للتشققات، والمصابين بالسمنة لأن الوزن الزائد يضغط على هذه المنطقة، وسوف نقدم إليكي الحل لهذه المشكلة وهي عبارة عن خلطة الفازلين والتى تتكون من الفازلين وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل وزبدة الشيا والزبادي فيمكن عمل هذه الخلطة فى المنزل بتكاليف بسيطة جدا، وبدون أن تأخذ وقت فى تحضيرها، والفازلين له فوائد كثيرة جدا في عالم التجميل فيعتبر من أقوى المرطبات الطبيعية ويعمل على تفتيح البشرة الداكنة، ويساعد الفازلين على تنعيم وتطويل الشعر ويعمل على ترطيب الشفايف والكوعين والقدمين، وهذه الوصفة طبيعية وآمنه لا تتسبب فى أى أضرار جانبية بعكس المواد الكيميائية التى تسبب فى تلف الجلد ويمكن أن تصيب بأمراض جلدية مثل ظهور الحساسية والحبوب والاحمرار، وتباع بتكاليف عالية جداً، ولكن تلك الوصفة الطبيعية التى سوف نقدمها طبيعية وآمنه فبجانب هذا لابد من الابتعاد عن أي منتج صناعي، وإرتداء جوارب أثناء فترة النوم مع دهن القدمين بمرطب مناسب فبعض من السيدات يذهبون إلى الصالونات لتقشير القدمين فلا نضمن نظافة الأدوات التي تستخدم، وحتى نتفادى حدوث أى ملوثات أو الإصابة بأى ميكروبات أو فيروسات.

مكونات خلطة الفازلين لعلاج تشقق القدمين

ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل

ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

طريقة عمل خلطة الفازلين لعلاج تشقق القدمين