نصائح لسرعة تسوية اللحم بدون الحاجة إلى طنجرة ضغط و ذلك للحصول على أطيب مذاق و أنعم قوام و أحلى رائحة

طرق لزيادة سرعة نضج اللحم ، إختيار نوع جيد من اللحم لابد من إختيار نوع اللحم بعناية و الإبتعاد عن أنواع اللحوم التي من الصعب إنضاجها و لكي يتم ذلك يجب أن يتم شراء من منافذ بيع اللحوم الموثوق فيها كما يجب تجنب شراء اللحوم المتجمدة من فترة طويلة مع الخذ في الإعتبارسن الماشية التي تم ذبحها حيث أن المواشي الكبيرة في السن تكون أصعب في عملية النضج كما أن نوعية اللحم لها دور كبير في سرعة النضج حيث أن لحوم الضأن و اللحم الجاموسي تنضج أسرع من لحم الجمال و اللحم الطازج ينضج أسرع من اللحم المجمد و أيضآ اللحم المجمد من وقت قريب ينضج أسرع من اللحم المجمد من وقت طويل

إذابة اللحم المجمد جيدآ قبل طهيه

يجب التأكد من إذابة اللحم المجمد جيدآ قبل البدء في طهيه و ذلك بأن يعود إلى هيئته قبل التجميد و يجب مرعاة ذلك أيضآ لأسباب صحية حيث أن تعريض اللحم المجمد إلى درجات حرارة عالية مضر صحيآ و لكي نتأكد من إذابة اللحم المجمد جيدآ قبل طهيه يجب إتباع الآتي

إخراج اللحم المجمد من الفريزير قبل طهيه بإثنى عشر ساعة أو أكثر

التأكد من قوام اللحم رجع لهيئته قبل التجميد و هى الحالة الطريق

يجب التأكد من أنه لا توجد كتل متجمدة أو متصلبة في اللحم قبل البدء في تسويته

يمكن إضافة قدر قليل من الخل مع قليل من الماء الفاتر

أو عصر ثمرة ليمون مع قليل من الماء الفاتر

تقطيع اللحم قبل البدء في وضعها فوق النار للتسوية

هناك علاقة بين حجم قطع اللحم و سرعة تسويتها بحيث إذا كانت قطع اللحم كبيرة فإنها تحتاج إلى وقت أطول للتسوية و كلما صغر حجم قطع اللحم كلما قل الوقت اللزم لتسويتها لذلك ينصح بتصغير حجم قطع اللحم قبل وضعها فوق النار للتسوية

دهن اللحم بالزيت أو السمن البلدي الجاموسي أو البقري

دهن اللحم بزيت الزيتون البكر النقي الصافي يقلل الوقت اللزم لتسوية اللحوم و إنضاجها فوق النار أو إستخدام السمن البلدي الجاموسي إضافة لأن زيت الزيتون أو السمن البلدي يعطي اللحم مذاقآ طيبآ