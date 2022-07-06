نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعرايس..طريقة عمل صابونة لبان الذكر لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي

طريقة عمل صابونة لبان الذكر لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ، يدخل اللبان الذكر في العديد من مستحضرات التجميل، كما إنه يحتوى على كولاجين طبيعى للبشرة لذا ينصح به دائما خبراء التجميل، يعمل لبان الذكر على شد البشرة والقضاء على ترهلات البشرة وعلامات التقدم في السن، يساعد بشكل كبير في التخلص من الحبوب والشوائب ويساعد في الحصول على بشرة نقية وصافية نضرة، كما يساعد على توحيد لون البشرة وتفتيحها ويقضي على التهابات البشرة وتهيج الجلد، كما يعمل على تنقية البشرة من البثور السوداء، لذا سنقدم لكم طريقة عمل صابونة لبان الذكر لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد. طريقة عمل صابونة لبان الذكر لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد سنحتاج إلى بعض المكونات لتحضير صابونة لبان الذكر 5 معالق كبيرة من لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من الشوفان.

ملعقة كبيرة من الشاى الأخضر المطحون .

صابونة جلسرين.

قالب سيلكون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير أولاً نقوم بنقع لبان الذكر في الماء الدافئ لمدة ساعة تقريبًا

نقوم ببشر صابونة جلسرين.

نحضر إناء ونضعه على النار المتوسطة وبه بعض الماء.

نقوم بعمل حمام بخار ونضع لبان الذكر المنقوع

والصابونة المبشورة والشاى الأخضر مع التقليب الجيد.

بعد ذوبان الصابونة نضع زيت جوز الهند ونقلب جيدا.

نرفع الخليط من على النار ونتركه يهدأ قليلا.

نضع الخليط في القالب السيلكون ونضعه في الفريزر لمدة ساعتين تقريبًا.

بعد ذلك نضعه خارج الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يجف تماما.

يمكننا بعد ذلك إستعمال الصابونة يومياً للحصول على أفضل نتيجة. فوائد صابونة لبان الذكر الحصول على بشرة ناعمة كملمس الأطفال.

تعتبر بمثابة حل لجميع مشاكل البشرة.

تعمل كمرطب طبيعي للبشرة.

تحتوى على مادة الكولاجين اللازمة للبشرة.لا يوجد منها ضرر على المدى البعيد بعكس صابون الوجه الآخر .

أقضي على احمرار الوجه وتقضي على حكة الجلد.

تساعد في تفتيح البشرة وتنقيتها.

تعمل كماسك للبشرة فتساعد على شد البشرة والقضاء على ترهلات البشرة.

تعمل على توحيد لون البشرة والقضاء على

اسمرار البشرة نتيجة العوامل الخارجية.

تعطي رائحة منعشة وذكية للبشرة عمر شويل - جدة للعرايس..طريقة عمل صابونة لبان الذكر لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول استعمال - ثقفني

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