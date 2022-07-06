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تبحث الكثير من النساء عن طريقة لتحضير وصفات لتنظيف وتفتيح البشرة والكريمات الطبيعية لمواجهة مشكلة التجاعيد المبكرة على الجلد والعناية ببشرتهن وصحة وتغذية الجسم عند تقدمهن في السن للحفاظ على نضارتها من بشرتهم، الكولاجين من أفضل الكريمات التي تحبها الكثير من النساء لاحتوائه على بروتين يحافظ على صحة الجلد والعضلات ويمكن تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة، تابع معنا هذه الكلمات عبر موقعنا المميز لنتعرف على كيفية عمل كريم الكولاجين الطبيعي وكيفية تحضيره. مكونات كريم الكولاجين للبشرة كوب زبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من مسحوق اللبان. كيف يعمل كريم الكولاجين نحضر وعاء عميق ونضع فيه الزبادي والعسل ومسحوق العلكة والنشا ونخلطهم مع بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على عجينة طرية.

ثم نضع المعجون على الوجه لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً باستخدام كريم ترطيب جيد.

كرر الوصفة عدة مرات للحصول على نتائج أفضل بطريقة أسرع. مكونات كريم الكولاجين للبشرة أربع ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

كبسولتين من فيتامين هـ.

1 ملعقة كبيرة زيت لوز.

ثلاث قطرات من عصير الليمون. طريقة تحضير كريم الكولاجين للبشرة نحضر وعاء ونضع فيه زبدة الشيا وفيتامين هـ وزيت اللوز وعصير الليمون ونخلطهم معًا حتى نحصل على خليط أبيض كثيف.

ضعيه على بشرة نظيفة وجافة مع الحرص على تدليك البشرة جيداً بالكريم حتى يمتص الجلد الكريم.

اتركي الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

يوصى باستخدامه يوميًا للحصول على نتائج أفضل. فوائد كريم الكولاجين للبشرة يقوي البشرة ويزيد من مرونتها ويرطبها بشكل مثالي لأنها تصبح جافة مع تقدم العمر.

يساعد على شد الجلد وتقليل الترهل.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة. نصائح للمساعدة في الحفاظ على كولاجين الجلد استخدم واقيًا من الشمس على الجلد لحماية الكولاجين من الانسداد عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

تناول الخضار والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تدعم تكوين الكولاجين ويحافظ على نضارة البشرة.

عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم كولاجين للوجه لإزالة التجاعيد من البشرة نهائيا - ثقفني

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