كيراتين الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد سيصبح ناعم كالحرير في نصف ساعه أقوي كيراتين طبيعي للشعر

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم ، كل سنة وانتم طيبين، أقترب عيد الأضحى المبارك، ومن المتعارف عليه من العادات والتقاليد الخاصة بالنساء هو الاهتمام بنفسها في مثل هذه المناسبات، وتحتاج إلى التغيير في شكلها وعلاج أي مشكلة كانت تعاني منها، ومن أهم المشاكل التي تحاول إصلاحها هي فرد الشعر المجعد بأي طريقة لكي يصبح ناعم مثل الحرير، وإذا فكرت الذهاب إلى الكوافير لعمل الكيراتين هذا سوف يكلفها الكثير من المال، ولكن نحن سوف نقدم لكم وصفة طبيعية بمكون واحد فقط وهو الخميرة، ولا تقلقي نحن سوف نقدم المكونات وطريقة التحضير وسوف تستطيعين تحضيرها في أقل وقت ممكن، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة.

مكونات وصفة الكيراتين لفرد الشعر باستخدام الخميرة

الجميع يتمنى أن يقوم بعمل كيراتين لفرد الشعر لكي يجعلوا شعرهم مثل الهنود والصينيين، لكن معظم الكوافيرات تضع مواد كيميائية تضر بدلا من علاجه، بالإضافة إلى رجوع الشعر كما هو من البداية بعد فترة قصيرة جدا، ونقصد بها هذا الكلام أنكِ لو قمتي بعمل وصفة الكيراتين في الكوافير بمثابة إلقاء أموالك في الأرض بدون أي فائدة على الإطلاق، ولكن نحن دائما نحب أن نقدم لكم بدائل المواد الكيميائية بمواد طبيعية في البيت وبدون أي تغيير في النتيجة، بالعكس النتائج الناتجة من المواد الطبيعية يظل تأثيرها لأطول فترة ممكنة، والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الخميرة في فرد الشعر الخشن والمجعد، وتتلخص المكونات في:

ملعقتين من الخميرة، بشرط أن تكون تاريخ الصلاحية مستمر حتى يكون لها تأثير فعال في الوصفة.

ملعقة من الحليب الطازج الدسم.

صفار من البيض.

ثلاث ملاعق من العسل.

خطوات تحضير واستخدام وصفة الخميرة في فرد الشعر

الخطوات بسيطة وسهلة جدا ويمكن لأي ربة منزل تحضيرها، وإليكم الخطوات: