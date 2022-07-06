بملعقة شبه ونشا أعملي اقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الياسمين ومبيض فوري للابطين

بملعقة شبه ونشا اقوى مزيل عرق طبيعي ويفتح الابطين، لا يوجد أسوأ من رائحة العرق المزعجة التي تخرج من أجسادنا في فصل الصيف، مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث يوجد نوع معين من الأشخاص تخرج منهم رائحة غير مفضلة ومكروه على الإطلاق، ومهما قامت باستخدام المزيلات العرق التي تقوم بشرائها من الخارج، لا تزيل رائحة كما نحن نتوقع، علاوة على ذلك أن معظم المزيلات العرق الموجودة في الأسواق تؤدي إلى اسمرار تحت الإبط، بالإضافة إلى التهاب المنطقة كلها، ولكن بعد الآت وداعا لكل هذه المشاكل التي لا توجد لها أول من آخر، نحن سوف نقدم لكم مكونات مزيل عرق طبيعي مائة في المائة، ولا تحتاجي بعدها إلى مزيل عرق خارجي على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه يعمل على تفتيح منطقة الأندر آرم، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مزيل العرق باستخدام الشبة والنشا في البيت

الشبة والنشا إذا قمنا بوضع كل منهم على الآخر، نستخرج مزيل عرق طبيعي بدون أي إضافة مواد صناعية تضر هذه المنطقة مع العلم إلى أنها منطقة حساسية تتأثر بأي شئ نقوم بوضعه على هذا المكان، ولابد من وجود حل لكي نتخلص من رائحة العرق المزعجة لأنها تضع الشخص في مواقف محرجة للغاية، وعلى وجه الخصوص فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة الشديدة، مع العلم أن هناك أشخاص تظهر لهم رائحة العرق في فصل الشتاء، لأنه في بعض الأوقات تكون العرق الزائد وراثة من أحد الأبوين، والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الشبة والنشا للتخلص من رائحة العرق، وتتلخص المكونات في:

ملعقيتن من الشبة.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من زيت الياسمين

خطوات تحضير مزيل العرق باستخدام النشا والشبة

المكونات بسيطة جدا ويسهل على أي شخص تحضيرها في المنزل: