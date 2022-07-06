نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون منزلي صاروخي لتكثيف وإنبات وملئ فراغات الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
كثرة إستخدام الصبغات لتلوين الشعر، والتى تحتوي على مواد كيميائية تسبب تساقط الشعر، وأيضا إستخدام فرشاة ذات أسنان ضيقة، وإستخدام كريمات وزيوت غير مضمونة فكل هذا يسبب سقوط خصلات الشعر من الجذور وبالتالى يسبب فراغات فى فروة الرأس ويجعل شكل الشعر قبيح، وهذه الفراغات تصيب السيدات كبار السن مع تقدم العمر، وأيضا الفتيات صغار السن فسوف نقدم إليكي في هذا المقال علاج مشكلة الفراغات والتي تتكون من الثوم وزيت الزيتون وزيت جوز الهند والحليب والكركم والحنة فتلك الوصفة طبيعية لأن مكوناتها أصلها من الطبيعية وبدون أي إضافات، وأيضا هذه الوصفة آمنه لكل أنواع الشعر سواء كان دهني أو خشن، ويمكن عمل الخلطة فى كل منزل لأن مكوناتها متوافرة بتكاليف رخيصة جدا فكل ما عليكي فعله هو مزج جميع هذه العناصر فتعطي نتيجة هائلة لن تتوقعيها وفى أسرع وقت ممكن، وتعمل على إملاء فراغات الرأس بظهور الشعر، وتعمل على الحفاظ على لمعان وصحة الشعر من المؤثرات الخارجية، وتساعد على تطويل الشعر فلا ننصح إطلاقا باستخدام أي منتج تجاري لأنه سوف يسبب تقصف الشعر وسقوطه وجفافه.
مكونات خلطة علاج فراغات الشعر
- إثنين فص من الثوم الثوم المفروم
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الكركم
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحنة
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت خشب الصندل
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض
طريقة عمل خلطة علاج فراغات الشعر
- أولا ننظف الشعر جيدا بالماء الفاتر وإزالة أى دهون تتراكم فى الشعر ثم نجففه جيدا بالمنشفة.
- وبعد ذلك نحضر وعاء ثم نضع به الثوم المفروم والكركم والحنة والعسل الأبيض ونمزجهم مع بعض.
- وبعد ذلك نقوم باضاقة المكونات الباقية إلى الخليط السابق من زيت الزيتون وزيت جوز الهند والحليب وزيت خشب الصندل ثم نقوم بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.
- ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية حتى يسهل وضع الخلطة، وبعد ذلك نبدأ بتوزيع الخلطة ودهان فروة الرأس جيدا وخاصة فى الأماكن التى يكثر بها الفراغات.
- ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر والتخلص من آثار الخلطة نهائيا.
- ويكرر إستخدام وضع هذه الوصفة يوميا ولمدة شهر، وسوف نلاحظ إنبات الشعر بكثافة، وظهوره بمنظر جميل وجذاب بإستخدام هذه الوصفة السحرية الرهيبة.
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