مكون منزلي صاروخي لتكثيف وإنبات وملئ فراغات الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة

كثرة إستخدام الصبغات لتلوين الشعر، والتى تحتوي على مواد كيميائية تسبب تساقط الشعر، وأيضا إستخدام فرشاة ذات أسنان ضيقة، وإستخدام كريمات وزيوت غير مضمونة فكل هذا يسبب سقوط خصلات الشعر من الجذور وبالتالى يسبب فراغات فى فروة الرأس ويجعل شكل الشعر قبيح، وهذه الفراغات تصيب السيدات كبار السن مع تقدم العمر، وأيضا الفتيات صغار السن فسوف نقدم إليكي في هذا المقال علاج مشكلة الفراغات والتي تتكون من الثوم وزيت الزيتون وزيت جوز الهند والحليب والكركم والحنة فتلك الوصفة طبيعية لأن مكوناتها أصلها من الطبيعية وبدون أي إضافات، وأيضا هذه الوصفة آمنه لكل أنواع الشعر سواء كان دهني أو خشن، ويمكن عمل الخلطة فى كل منزل لأن مكوناتها متوافرة بتكاليف رخيصة جدا فكل ما عليكي فعله هو مزج جميع هذه العناصر فتعطي نتيجة هائلة لن تتوقعيها وفى أسرع وقت ممكن، وتعمل على إملاء فراغات الرأس بظهور الشعر، وتعمل على الحفاظ على لمعان وصحة الشعر من المؤثرات الخارجية، وتساعد على تطويل الشعر فلا ننصح إطلاقا باستخدام أي منتج تجاري لأنه سوف يسبب تقصف الشعر وسقوطه وجفافه.

مكونات خلطة علاج فراغات الشعر

إثنين فص من الثوم الثوم المفروم

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحنة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت خشب الصندل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض

طريقة عمل خلطة علاج فراغات الشعر