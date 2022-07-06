نيولوك العيد.. طريقة صبغ الحواجب في البيت” بديل التاتو” بدون كوافير

طريقة عمل تاتو الحواجب فى المنزل، تتطلع الكثير من الفتيات مع اقتراب الأعياد إلى القيام بعمل الكثير من التغييرات الجمالية فى الوجه والشعر، ومن أهم الأمور التي تحرص المرأة على القيام بعملها هو رسم وتحديد الحواجب بشكل متناسق وجذاب يجعل الوجه أكثر تألقا وجمالا، لذلك يقبل العديد منهن على عمل تاتو الحواجب خاصة الذين يعانون من مشاكل فى شعر الحواجب مثل الشعر الخفيف الكثير الفراغات، حيث يعمل التاتو على تلوين الجلد بشكل يخفي جميع الفراغات المتواجدة به، ولكن هناك العديد من البدائل التي يمكنك الاعتماد عليها للقيام لعمل تاتو الحواجب فى المنزل ورغم أن معظمها تعد حلول مؤقتة لصبغ ورسم الحاجب إلا أنها تعطى مظهرا طبيعيا وجذابا دون تعرض شعر الحاجب إلى أي ضرر، فتعرفي على طريقة عمل تاتو الحواجب فى المنزل.

طريقة عمل تاتو الحواجب فى المنزل

استخدام الحناء: تعد الحناء من الحلول الطبيعية الآمنة لصبغ الحواجب فى المنزل ورسمها بديلا عن عمل التاتو، وذلك من خلال الخطوات التالية:

اختاري حناء بدرجة اللون الذي تفضلينه.

احضري وعاء اخلطي به كمية مناسبة من الحناء مع قطرات من الماء يتم وضعها بشكل تدريجي مع التقليب حتى يتم الاندماج.

اتركي الخليط لبضع دقائق لكى تتجانس الحناء ويظهر لونها تماما.

اتركي الخليط لبضع دقائق لكى تتجانس الحناء ويظهر لونها تماما. قومى بتحديد رسمة حاجبيك باستخدام قلم الحواجب حتى يتم التناسق لشكل الحاجب.

استخدمي أعواد الأذن القطنية فى توزيع الحناء على شعر الحاجب بحيث تملئ جميع الفراغات تماما.

انتظري حوالى 20 دقيقة حتى يتم تلوين شعر الحاجب ثم يتم شطف الحواجب بالماء.

استخدام القرنفل فى صبغ الحواجب

يمكنك القيام بصبغ الحواجب باللون الأسود عن طريق استخدام القرنفل بكل سهولة وبنتائج فعالة وطبيعية فى المنزل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: