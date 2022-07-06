طريقة عمل البريوش بعجينة قطنية هشة والطعم لذيذ وشهي

يعد البريوش هو عبارة عن أحد أنواع المخبوزات الفرنسية وهو الذي يتميز بأنه ذات طعم شهي ولذيذ، كما أنه يتكون من العديد من المواد الصحية وهو مفيدة جداً لجسم الإنسان، ولكن لا يمكن إطلاقاً أن يتم تناول البريوش بدلاً من الخبز، وذلك لكون أن كافة المكونات التي يتكون منها البريوش مكلفة وليست اقتصادية بعكس الخبز، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن المكونات التي تدخل في عمل البريوش هي مكونات صحية ، سوف نتعرف عليها تفصيلًا في السطور الآتية.

مكونات عمل البريوش

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

عدد بيضة واحدة مخفوقة.

رشة صغيرة من الملح.

واحد ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

حوالي نصف أصبع من الزبدة أو ملعقة من السمن المذابة.

حوالي ربع كوب فقط من السكر البودر.

سوف نحتاج إلى قشر ليمونة واحدة مبشورة.

حوالي ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

5 ملاعق ذات حجم كبير من اللبن البودر.

القليل من الماء دافئ.

طريقة عمل البريوش

يتم في البداية البدء في تحضير عجينة البريوش، وذلك عن طريق وضع الماء الدافئ مع اللبن، ثم نضع مقدار نصف ملعقة سكر وكذلك الخميرة الفورية، مع ضرورة تقليبهم معًا بشكل جيد.

يتم ترك الخميرة لمدة حوالي خمس دقائق، وذلك حتى يتم ملاحظة التفاعل بينهم.

بعدها يتم خلط كمية السكر الباقية مع البيض وكذلك نضيف الدقيق مع بعضهم البعض داخل إناء عميق بصورة جيدة.

يتم إضافة الفانيليا فوق الخليط، ثم نضيف الملح وأيضًا قشر الليمون المبشور فوق الخليط.

يتم الاستمرار في التقليب، وذلك حتى الامتزاج بصورة جيدة بجميع المكونات مع بعضها البعض وتصير العجينة التي لدينا لينة جداً وقابلة تماماً للتشكيل.

نقوم بإضافة الزبدة فوق العجينة، ثم نضيف خليط الحليب والخميرة ويتم مواصلة العجن.

نغطي العجينة بكيس نايلون أو باستخدام قطعة قماش ثم يتم وضعها في مكان دافئ حتى يتم التخمر ولمدة ساعتين.

يتم تقسيم العجينة الى 3 قطع متساوية في الحجم والشكل.

يتم ترك العجينة لمدة ساعة واحدة حتى ترتاح تماماً.

توضع في الصينية المدهونة بالسمن نصنع من كل جزء من العجينة جديلة ثم تدخل الفرن على حوالي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تخبز في الفرن لمدة ثلث ساعة تقريبًا.

يوم تشغيل الشواية فوق البريوش لمدة خمس دقائق فقط، وذلك حتى نضمن أن يكون لونها ذهبي وشهي جداً ثم يتم إخراجها من الفرن وتقديمها وتقدم في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.

معلومات عن البريوش

كما ذكرنا لكم متابعينا الكرام أن البريوش هو أحد أهم الحلويات الفرنسية لابد لنا معرفة أيضاً أن البريوش يتميز باحتوائه سعرات حرارية تصل إلى حوالي 124 سعرة حرارية، وذلك بداخل قطعة البريوش التي تزن حوالي 50 جم، كذلك يتميز البريوش بأنه يحتوي بداخله على الكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات أو وغيرها.