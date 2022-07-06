بسكويت اليانسون المقرمش بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ أحلى من المخابز

بسكويت اليانسون المقرمش ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظرًا لاحتوائه على اليانسون، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات بسكويت اليانسون المقرمش

يتكون بسكويت اليانسون المقرمش من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 أكواب دقيق.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة كبيرة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

¾ كوب زيت.

ملعقة صغيرة هيل بودر.

ملعقة صغيرة يانسون بودر.

½ ملعقة صغيرة شمر.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر.

مقادير الوجه

½ ملعقة صغيرة نسكافيه.

2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

صفار بيضة.

سمسم محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والملح والفانيليا، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزبادي ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الشمر واليانسون والهيل ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الحليب البودر والبيكنج بودر ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم ونغطي كرة بكيس بلاستيك.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك بسمك وسط.

بعد ذلك نحضر قطاعة دائرية الشكل، ثم نقطع بها العجينة أقراص.

ثم نحضر قطاعة دائرية صغيرة جدًا، ثم نقوم بعمل أو فتحة دائرية صغيرة في كل قرص.

ثم نرص الأقراص في صينية فرن ونباعد بينهم.

بعد ذلك نلم العجين الزائد ونكوره، ثم نفرده مرة ثانية ونقطعه أقراص.

ونكرر نفس الخطوات في العجينة الثانية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والحليب والنسكافيه، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم ندهن وجه الأقراص بخليط صفار البيض.

بعد ذلك نرش على الوجه سمسم.