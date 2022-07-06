نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات طبيعية 100% لتفتيح اليدين والرجلين من أول مرة.. جربيها قبل العيد في المقال التالي
تفتيح اليدين والرجلين من أول مرة، إن اسمرار منطقة اليدين والرجلين عن باقي الجسم من الأمور المزعجة للكثير من الفتيات وتسبب لهن الإحراج دائما أمام الآخرين خاصة عند حضور المناسبات الخاصة، مما يجعل البحث يزداد عن وصفات تفتيح اليدين والرجلين من أول مرة والحصول على نتائج سريعة وفعالة، وربما تكونين قومتي بتجربة الكثير من كريمات التفتيح التجميلية ولكن دون جدوى ودون الحصول على نتائج مرضية، لذلك نقدم لكى بعض الوصفات الطبيعية المنزلية التي تتكون من مكونات بسيطة متواجدة فى كل منزل ولكن لها خصائص ساحرة فى تفتيح اليدين والرجلين وإزالة الاسمرار عنهما فى أقل وقت ممكن.
خلطات طبيعية لتفتيح اليدين والرجلين
الليمون: يحتوى الليمون على كميات وفيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد فى تقشير طبقات الجلد الميت ونمو خلايا جديدة مما يساعد فى إشراقه البشرة وبياضها، ويمكن استخدامه عن طريق الآتي:
- قومى بخلط كميات متساوية من عصير الليمون وعصير الخيار، وأضفي عليهما كمية قليلة من الكركم، وامزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متماسك مثل العجين.
- افردي طبقة من الماسك على اليدين والرجلين وانتظري لمدة 20 دقيقة، ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.
الحمص والكركم
- قومى بخلط ملعقة كبيرة من الحمص المطحون مع ملعقة من عصير الليمون وملعقة من الزبادي ورشة من الكركم، وقلبيهم جيدا حتى تحصلي على مزيج متماسك يشبه العجين.
- ضعي هذا الماسك على منطقة اليدين والرجلين وانتظري لمدة 20 دقيقة حتى يجف ثم يتم شطف المناطق بالماء البارد.
- جففي المناطق جيدا ثم ضعي كريم مرطب، وكرري الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.
جل الصبار وزيت اللوز الحلو
- يتم خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، ويتم مزجهم لعدة دقائق حتى تمتزج المكونات جيدا.
- يتم ترك الخليط لمدة 30 دقيقة على منطقة اليدين والرجلين ثم يتم شطفهم جيدا بالماء البارد.
العسل والليمون
- يتم خلط ملعقة كبيرة من العسل والليمون وملعقة صغيرة من الحليب، ويتم مزج الخليط معا جيدا حتى يتجانس.
- يترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد.
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