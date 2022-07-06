كيس من الخميرة فقط يخلي شعرك انتي وبنتك زي النجمات

الخميرة لحل مشاكل الشعر، الشعر المجعد مشكلة شائعة بين الفتيات طوال الوقت ولا يوجد حل ثابت لها سوى بتجربة الطرق المناسبة مع الشعر وطبيعته لحل التشابكات والتجاعيد والحصول على خصلات شعر ناعمة كالحرير، ولكن وجد أن أكثر الطرق الفعالة والمجربة في فرد الشعر وتنعيمه هي الطرق والوصفات الطبيعية التي تغذي بصيلات الشعر حتى تتمكن من النمو صحيًا ولا تتساقط ومن ناحية أخرى تصير أكثر نعومة ولمعانًا، ومن حيث الوصفات الطبيعية والمميزة من ضمن تلك الوصفات فهي وصفة الخميرة لفرد الشعر وأما عن طريقة استخدامها فهي بسيطة تعرفوا على الخطوات معنا.

فوائد الخميرة للشعر الخشن المجعد

عندما نرغب في تنعيم الشعر فإن أول الطرق التي يلجأ إليها العديد من النساء هي باستخدام الكيراتين أو البروتين وهو ما يدمر الشعر مع الوقت وفي المستقبل القريب فعلى حسب نوع الكيراتين أو البروتين المستخدم يتأثر الشعر بالسلب فكما نعرف ليست جميع الأنواع أصلية ومناسبة للشعر لهذا نحتاج إلى طرق مضمونة لا تضر الشعر وفي نفس الوقت تفرد الشعر طبيعيًا مثل الخميرة.

فهي مكون طبيعي غني بالمغذيات الهامة لفروة الشعر وجذوره وأطرافه حتى يكون نموه صحيًا ويتغير حال الشعر من جاف ومجعد إلى شعر ناعم كالحرير فبفضل المغذيات والعناصر الطبيعية الموجودة في الخميرة نجد الشعر بعد استخدامها عدة مرات أصبح أكثر مرونة ونعومة بالإضافة إلى ترطيبه الطبيعي الذي يدوم ويدوم لفترات طويلة وهذا كله من أهم فوائد الخميرة للشعر.

وصفة الخميرة لفرد الشعر وتنعيمه

نبدأ بذكر مكونات وخطوات تحضير وصفة الخميرة السحرية التي تحول الشعر الجاف إلى شعر لامع وناعم كالحرير تابعوا معنا: