نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت الزبدة باللوز بطعم رائع وبقوام هش ولذيذ في المقال التالي
بسكويت الزبدة باللوز ، من ألذ وأشهى أنواع البسكويت الهشة والجميلة التي يتم تحضيرها بمكونات سهلة جداً وبسيطة، ويعتبر البسكويت من المخبوزات التي يتم تحضيرها بكل سهولة بالمنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج بأسعار مرتفعة، ويعتبر هو من ألذ المخبوزات التي يشتهر تقديمها في الأعياد والعديد من المناسبات فهو يتميز بشكل رائع وجميل وهذا النوع من البسكوت يتم تحضيره بإضافة اللوز وهو نوع من المكسرات الرائعة التي تضيف إليه مذاق خاص ومميز كما يحتوي اللوز على العديد من الفوائد الهامة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الزبدة باللوز بخطوات سهلة وطريقة سريعة.
مكونات عمل بسكويت الزبدة باللوز
يتكون بسكويت الزبدة من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من اللوز المقشر.
- كوب من الزبدة.
- نصف كوب من السكر البودر.
- قطرات من عطر اللوز(اختياري).
- ملعقة صغيرة من البيكنج.
- ربع ملعقة صغيرة الملح.
للتزيين
- سكر بودرة.
طريقة التحضير
يتم تحضير بسكويت الزبدة باللوز بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ
- نضع حبات اللوز في مقلاة أو صينية ثم نقوم بتحميص اللوز داخل الفرن على درجة حرارة 180 مع مراعاة تقليبه من حين لآخر ثم نتركه يبرد.
- ثم نقوم بطحن اللوز داخل محضرة الطعام حتي يصبح بقوام ناعم.
- نضع في وعاء الخلاط الزبدة ثم نضيف السكر البودر الناعم وبعض من قطرات عطر اللوز، ثم نخلط المكونات حتي تتجانس المكونات وتصبح بقوام فاتح اللون.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلب المكونات حتي يختفي الدقيق تماماً.
- نضيف اللوز ونستمر في التقليب حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
طريقة تشكيل البسكويت
- نقوم بتشكيل البسكوت إلي كرات صغيرة بالحجم، ثم نصنع بكل كرة تجويف صغير في المنتصف بإصبع اليد.
- ثم ترص كرات البسكويت داخل صينية مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ندخل صواني البسكويت فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف.
- يترك البسكويت داخل الفرن لمدة تتراوح ما بين 10 ـ 12 دقيقة حتي يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك حتي يبرد، نخرج البسكويت من الصواني ثم يوضع في السكر حتي يتغطى به تمامًا.
- يوضع البسكويت في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.
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