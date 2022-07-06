نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميرة العلاج السحري لحل جميع مشاكل الشعر قبل العيد في المقال التالي
فوائد الخميرة للشعر، الخميرة من المكونات الطبيعية الثمينة والتي تعتبر كنز كبير للشعر والبشرة كذلك لأنها محتوية على عناصر ومغذيات عديدة طبيعية تغذي البشرة والشعر لهذا تدخل الخميرة في عدة أنواع لمستحضرات التجميل للتحسين من حالة الشعر، واليوم نعرفكم على أفضل طرق استخدام الخميرة لتنعيم وفرد الشعر المجعد والجاف ليصير ناعمًا كالحرير تابعوا معنا في السطور القادمة.
فوائد الخميرة للشعر
الخميرة توفر للشعر أكثر من فائدة مباشرة للتحسين من حالة الشعر واستعادة حيويته بفضل المغذيات الطبيعية والعناصر الهامة الموجودة بها والتي توفر تلك الفوائد:
- تقلل من دهون فروة الشعر التي تخرج بكثرة وتجعل الشعر دهني.
- ترطيب وتنعيم الشعر طبيعيًا خاصةً الشعر الجاف وتجعله لامعًا.
- تكثيف الشعر وإعطائه حجم أكبر من حجمه المعتاد بعد تغذية فروة الشعر لتحفيز نموه من جديد.
- تقي الخميرة من وقوع الشعر المتكرر خاصةً مع إصابة بصيلات الشعر بالضعف.
- تقوية أنسجة الشعر حتى يظل الشعر قويًا.
وصفة الخميرة لتنعيم الشعر الجاف
تعاني فئة كبيرة من الفتيات من مشكلة الشعر الجاف والمجعد وتجد صعوبة كثيرة في إيجاد حل مناسب ونهائي لحل مشكلة الشعر الجاف لتنعيمه وفرده، ووصفة الخميرة التالي أكثر الطرق الفعالة في علاج الشعر الجاف لتحويله إلى شعر ناعم مفرود لامع:
المكونات
- ثلاث ملاعق لها حجم كبير من:
- زيت جوز هند أصلي.
- زيت زيتون نوع جيد.
- زيت خروع.
- سبع ملاعق لها نفس الحجم السابق من الخميرة الفورية.
- ملعقتين فقط حجم كبير عسل نحل طبيعي.
الطريقة
- توضع كمية ملاعق الخميرة بأكملها في وعاء عميق ومن ثم تضاف لها الزيوت الطبيعية الجاهزة معنا.
- تقلب الخميرة مع الزيوت حتى تتداخل جيدًا مع بعضها البعض ويضاف العسل الطبيعي في النهاية.
- وبعد أن تتداخل جميع مكونات الوصفة مع بعضها نبدأ في تطبيقها على الشعر بدايةً من فروة الشعر حتى الأطراف لتغذيتها بالكامل.
- يفضل ترك الوصفة على الشعر بعد تغطيته ساعة واحدة أو ساعتين حتى تتخمر الخميرة وتوفر أفضل تغذية للشعر.
- بعد ذلك بواسطة شامبو الشعر الطبي ينظف الشعر جيدًا مع الماء أيضًا.
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