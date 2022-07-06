لوك جديد بأقل التكاليف صبغ الشعر باللون الاحمر بالمكونات الطبيعية بطريقة امنه

كثير من البنات والسيدات يبحثن عن طريقة سهلة لصبغة الشعر باللون الأحمر لكي يحصلن على شكل جذاب، ولكن عندما تصبغ السيدة شعرها بمكونات كيميائية يؤدي ذلك إلى تلف الشعر، ولكن من الأفضل هو صبغة الشعر بطرق طبيعية باستخدام مكونات طبيعية من المنزل، واللون الأحمر من الألوان المنتشرة التي يفضلها عدد كبير.

صبغة الشعر باللون الأحمر

يتم صبغة الشعر باللون الأحمر بطريقة سهلة و بأدوات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وسوف نتعرف على المكونات الطبيعية التي تفيد الشعر بدلا من المكونات الأخرى التي تضر به.

مكونات صبغة الشعر باللون الأحمر

كوب ونصف من الحناء الخضراء.

ملعقة واحدة فقط قهوة.

اثنان حبة من الليمون.

حبة واحدة من البيض.

نصف كوب زيت جوز هند.

ماء دافئ.

ملعقتان من الخل الأبيض.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الأحمر

في وعاء عميق نضع الحناء الخضراء مع القهوة ونقوم بالتقليب جيدًا.

نضيف للخليط السابق كمية الخل.

نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متماسك بدون تكتلات.

نقوم بفصل الصفار عن البياض، ونضيفه للخليط ونقلب ثانيةً

نقوم بإضافة الماء والليمون لما سبق تدريجيًا.

نقلبه جيدًا للحصول على قوام مناسب.

نترك الصبغة لمدة ساعة كاملة قبل وضعها على الشعر.

خطوات صبغة الشعر باللون الأحمر

أول خطوة ندهن فروة الشعر بزيت جوز الهند أو أحد بدائله، لتغليفها بعدم وصول الصبغة إليها.

نفرد الخليط السابق تحضيره على الشعر دون ترك فراغات.

تغليف الشعر المصبوغ بورق الألومنيوم.

نترك الخليط على الشعر لمدة أربع ساعات.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء والشامبو المخفف.

معلومات مهمة عند صبغة الشعر باللون الأحمر

يجب استخدام أدوات بلاستيكية عند صبغة الشعر.

عدم وضع الحناء في إناء معدني أو أي من أدوات المنزل، ولابد من استخدام أدوات خاصة بها.

يجب استخدام مشط خشبي لتصفيف الشعر وعدم الإضرار به.

يغطى الشعر بغطاء بلاستيك حتى تتفاعل الصبغة مع الشعر وتعطي اللون المطلوب.

لابد من غسيل الشعر جيدًا بعد الصبغة حتى يتم إزالة بقايا الصبغة بشكل كامل.

يجب استخدام القفازات عند الصبغة، ولبس قميص بلاستيكي.

الصبغة باللون الأحمر بالمنزل

الآن أصبحت صبغة الشعر بالمنزل أمر سهل وليس فيه صعوبة، مما جعل السيدات يفضلون صبغ شعورهن بالمنزل بدلا من الذهاب للكوافيرات وصرف كثير من الأموال على عملية الصبغ، وتختار كل سيدة اللون الذي ترغب فيه وتقوم بتطبيقه في منزلها دون عناء، ويجب اتباع الخطوات التي سبق وذكرتها للحصول على اللون المطلوب.