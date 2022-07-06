طريقة عمل البيتزا السايلة وعجينة البيتزا الجديدة، بتكسلي تعمل البيتزا بالعجين، النهاردة معانا وصفة سهلة وبسيطة للبيتزا، وهي بيتزا الطاسة السايلة، تابعينا حتي تتعرفي على كل تفاصيلها.

طريقة عمل البيتزا السايلة

من أحدث طرق عمل البيتزا، بالإضافة لذلك سريعة جدا ولا تحتاج لوقت او مجهود شاق.

المكونات

2 كوب دقيق.

كوب ماء ساخن.

كوب زيت.

بيضة كبيرة.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 كوب من جبن الموزاريل

1 كوب من الجبن السيدر المبشور.

2 كوب سجق مفروم.

كوب زيتون مفروم.

نقطع الفلفل الملون لحلقات.

نقطع 3 أكواب من عصير الطماطم الطازج.

3 حبات من البصل المتوسط المفروم.

1 ملعقة كبيرة زيت.

ريحان مجفف.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملح وفلفل أسود.

طريقة طهي البيتزا السايلة

في البداية سخني ملعقة كبيرة من الزيت، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى تذبل.

بعد ذلك يُضاف عصير الطماطم والريحان والملح والفلفل ويُغلى المزيج.

بعدها يغلى المزيج على نار خفيفة جدًا لمدة 20 دقيقة.

ثم ضعي الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والملح والسكر والحليب في وعاء كبير واخلطيهم جيدا.

يضاف البيض والزيت ويخلط جيدا ثم يضاف الماء ويخلط جيدا.

في الخطوة التالية، غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي واتركيه في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

ثم سخني الفرن إلى 180 درجة.

بعدها يتم سكب العجينة على صينية مدهونة بالزيت وتُدهن صلصة الطماطم بملعقة.

رتبي النقانق والفلفل الملون، كذلك الزيتون ثم ضعي عليها الجبن.

ضع صينية البيتزا في الفرن لمدة 20-30 دقيقة حتى تكتمل. ويمكن تسويتها أيضا على البوتوجاز على نار متوسطة، مع مراعاة تغطية الصينية بغطاء.



مكونات عجينة البيتزا الجديدة

4 أكواب دقيق معجنات منخول.

نصف كوب من الزيت.

1.5 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

قليل من الملح.

1.5 كوب ماء فاتر.

2 ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ.

طريقة سهلة لعمل عجينة البيتزا في المنزل