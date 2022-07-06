أحلى منه مفيش كيك الشاتوه الرائع في المنزل بكل تكاته

كيك الشاتوه من أشهى وألذ أنواع الكيكات، ويسمى جاتوه شاتوه، يفضله الكثير من الاشخاص وخصوصا الأطفال الصغار لما له من طعم مميز، وشكل جذاب يشبه الجاتوه الجاهز، وهو من الحلويات المليئة بالشوكولاته اللذيذة، كما يمكن تحضيره بالفانيلا ولكن الأكثر منه يكون بالشوكولاته، يمكن أن تقوم الأمهات بتجهيزه في عيد ميلاد الصغار إذا كانت لا تستطيع شراء تورته جاهزه، أو كانت ترغب في تحضير ما تريد في المنزل أو بمساعدة الصغار لانهم يحبون تحضير مثل هذه الأكلات مع أمهاتهم، وتريد النساء معرفة طريقة تحضير كيكة الشاتوه حتى يقومون بتحضيرها بكل سهولة في المنزل، وقد قام عدد كبير من الأشخاص الذين يقومون بتحضير الحلويات من خلال الحساب الرسمي الخاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أو من خلال قنوات اليوتيوب الخاصة بهم، وتكون ذات شكل جذاب يقوم بجذب الأشخاص لتحضيرها.

مكونات تحضير كيك الشاتوه في المنزل

كوبان من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون دقيق حلويات.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من زيت الذرة.

كوبان من الحليب.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

عدد 6 بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير كيك الشاتوه في المنزل

في الخلاط أو المضرب الكهربائي نقوم بوضع الحليب والزيت، والسكر والكاكاو، ونقوم بخلطهم جيدًا.

بعد التأكد من خلط المكونات معًا نقوم بنقص كوب من الخليط ونضعه في الثلاجة حيث هو الصوص الذي نقوم بوضعه بعد التجهيز.

نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى وعليها الفانيليا في الخلاط، ويمكن إضافة ربع ملعقة صغيرة من الخل للقضاء على رائحة البيض.

نقوم بخلط المكونات مرة أخرى حتى يخلط البيض مع الخليط.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بعد نخله جيدًا، ونضع عليه البيكنج بودر ونقوم بعجنها مرة أخرى.

نقوم بوضع العجينة في صينية بها ورق زبدة حتى لا تلتصق العجينة في الصينية.

نقوم بتحضير الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن حتى تنضج.

نقوم بوضع الصوص على الوجه حتى تكون لذيذة.

كيك الشاتوه

للتأكد من نضج الكيك نقوم باختباره بواسطة سكين، أو بواسطة أي شيء آخر، وقد تستغرق مدة أربعون دقيقة في الفرن، عند اخراج الكيك من الفرن وبعد وضع الصوص عليها، يمكنك إضافة الشوكولاتة و صوص ألوان حتى تعطي شكل أكثر جاذبية، ويتم تقطيعها وتقديمها مع كوب من الصودا الرائع وخصوصًا إذا كانت مجهزة لمناسبة.