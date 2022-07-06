طريقة عمل شاورما الدجاج بالتتبيلة والخلطة والبهارات اللذيذة بطعم ومذاق لذيذ

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طريقة عمل شاورما الدجاج، تعد شاورما الدجاج من الأكلات التي تحصل على إقبال كبير من الجميع لشرائها، فهي تقدم بأكثر من طريقة يمكن تحضرها مع الخبز السوري أو خبز التور تيلا أو الكيذر، وتفضل دائما الأمهات تحضرها في المنزل بدلا من شرائها بمبالغ باهظة من المطاعم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل بأسهل طريقة. طريقة عمل شاورما الدجاج المكونات نصف كيلو صدور الدجاج المخيلة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح.

2حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم.

2 معلقة كبيرة من الزيت النبات.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الكاري.

معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.

معلقة كبيرة من الخل.

بقدونس مفروم.

فلفل ألوان شرائح. الطريقة في وعاء عميق نضع شرائح صدور الدجاج ونضف إليها الخل ونقلبها جيدا.

نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات والكاري.

نقلب المكونات مع بعضها حتى يتجانسوا.

نضع الزيت على الجريل ونقوم بتسخينها.

نضع صدور الدجاج المتبل على الجروب ونقوم بالتقليب المستمر حتى يتغير لون الدجاج ويتم تسويته جيدا.

نضع شرائح البصل ومكعبات الطماطم إلى الشاورما ونقلب جيدا.

نرفع الشاورما من على النار ونقوم بإضافة البقدونس والفلفل وهنا تصبح جاهزة للتقديم.

نقوم بتحضير الخبز وحشوه بالشاورما التي تم تحضرها.

ويمكن إضافة شرائح الخيار المخلل مع سندوتشات الشاورما.

يقدم معها سلطة الثومية وسلطة الطحينة الشهية.

ويمكن تحضير الشاورما مع الفتة السوري وسلطة الزبادي. طريقة عمل الثومية في المنزل المكونات ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

٥فصوص من الثوم المهروس.

كوب من الزبادي.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

٣معالق كبيرة من المايونيز. الطريقة في وعاء الكبة الكهربائية نضع الثوم والمايونيز والزبادى ونخلط المكونات جيدا.

نضف اليهم الملح والفلفل الأبيض والزيت مع الاستمرار فالخفق.

عند الحصول على القوام المطلوب نقوم بتفريغ الثومية في سرفيس التقديم وتزين بالقليل من البقدونس المفروم.

تقدم الثومية مع سندوتشات الشاورما.

يمكن استبدال المايونيز بالبطاطس المسلوقة.

ويمكن تحضيره بزيت الزيتون بدلا من الزيت النباتي على حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل شاورما الدجاج بالتتبيلة والخلطة والبهارات اللذيذة بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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