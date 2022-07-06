نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظفي قبل العيد بمعلقة جهنمية تنظيف التواليت وسيراميك الحمام و المطبخ وإزالة أصعب البقع والاوساخ في دقائق في المقال التالي

تنظيف التواليت و سيراميك الحمام والمطبخ وإزالة البقع والأوساخ، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك بدأت جميع الأمهات والسيدات بالاستعداد للعيد وتنظيف المنزل لاستقبال الضيوف والأقارب، ومن أكثر المناطق التي يتراكم فيها الأوساخ والبقع ويتواجد إصفرار هو سيراميك الحمام والمطبخ والتواليت ولذلك تبحث الأمهات عن وصفات وخلطات تساعدهم على تنظيفها بشكل سريع جداً، دائم الأمهات تعاني جدا من تنظيف السيراميك و التواليت تبذل مجهود كبير، ولذلك وجدنا لكم خلطة سحرية لتنظيف المطبخ و الحمام بمكون سحري وهو كربونات الصوديوم وملح الليمون فهو يساعد على تآكل الجير و الإصفرار المتواجد على السيراميك بدون عناء منك أو تنظيف. مكونات خلطة تنظيف التواليت و سيراميك الحمام والمطبخ 4 معالق صغيرة ملح.

3 معالق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

4 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

3 معالق كبيرة ملح الليمون.

2 معلقة صغيرة من بيكنج بودر.

لتر من الماء الدافئ.

3 معالق كبيرة من الصابون السائل.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

فرشاة.

بخاخة. تحضير خلطة تنظيف التواليت والسيراميك في البداية نقوم بتحضير خلطة التنظيف نأتي بوعاء كبير ونضع الملح و كربونات الصوديوم.

نقلبهم مع بعضهم جيدًا ثم نضيف ملح الليمون و الخل والبيكنج بودر.

نخلطهم مع بعضهم ثم نضيف الماء الدافئ ومعالق الصابون السائل وزيت اللافندر.

بعد ذلك نقوم بتقليب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يذوب مع بعضهم. طريقة تنظيف التواليت والسيراميك أولا نقوم بغسل الحمام و التواليت وسيراميك المطبخ بالماء الجاري لكى نزيل الأتربة.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على السيراميك والحمام ونترك الخليط عليها لمدة 10 دقائق.

ثم نأتي بالفرشاة ونقوم بدعك التواليت والسيراميك من الإصفرار وستلاحظين أنه ينظف بشكل سريع بدون مجهود.

احرصي على استخدام الماء الفاتر أثناء التنظيف لكى يساعدك على التنظيف بشكل أسرع، وتكون الفرشاة خشنة لكي تزول الأوساخ والبقع.

ثم تغسل المطبخ و الحمام و التواليت بالماء الفاتر وسوف نلاحظه أنه أصبح لامع وله رائحة عطرية جميلة.

يمكنك استخدام هذه الوصفة في تنظيف الحنفيات و البوتاجاز ستعطي لهم لامعة. عمر شويل - جدة نظفي قبل العيد بمعلقة جهنمية تنظيف التواليت وسيراميك الحمام و المطبخ وإزالة أصعب البقع والاوساخ في دقائق - ثقفني

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