الكنوز الطبيه و الفوائد العلاجية و الثروات الصحية من أكل التفاح على الريق جسم قوي و صحيح و منتعش بفضل خيرات الطبيعة

فوائد أكل التفاح على الريق، التفاح من أكثر الفواكه شعبية و إنتشارآ و يتوفر التفاح في عدد من الألوان مثل الأحمرو الأصفر و الأخضر و أيضآ يتوفر في عدد من النكهات حيث مذاق التفاح الأحمر مختلف عن مذاق التفاح الأصفر وهو أيضآ مختلف عن مذاق التفاح الأخضر . التفاح هو الطعام المفضل للحجاج الواقفين على جبل عرفات لأنه مشبع حيث يشعر الإنسان بالشيع و الإمتلاء بعد أكل التفاح كما أن التفاح لا يكون فضلات داخل جسم الإنسان و هذا سبب ثاني ما يجعله طعامآ مثاليآ للواقفين بجب عرفات و لنفس هذه الأسباب فهو الفاكهة المفضلة و المختارة لمن يقودون السيارات لمسافات طويلة وذلك لأن فاكهة التفاح تشعره بالشبع و الإمتلاء و تعطي جسمه طاقة كبير و بدون فضلات تذكر . في هذا المقال نقدم الفوائد الصحية لفاكهة التفاح

الفوائد الصحية لأكل التفاح

إن أكل تفاحة بعد شرب كأس من الماء على الريق يخلص الجسم من السموم و يمد الجسم بطاقة كبيرة و مع ذلك فهو منخفض السعرات الحراريةو لأن التفاح غني بالألياف فهو يعطي شعور بالشبع و الإمتلاء كما أن أكل تفاحه قبل أى وجبه من وجبات اليوم الثلاثة بنصف ساعة يقلل من كمية الأكل التى يأكلها الإنسان في هذه الوجبة و لذلك فإن من يتبعون نظام غذائي لخفض الوزن لا غنى لهم عن التفاح فهو مكون أساسي لا غنى عنه في أنظمة الحمية الغذائية

الفوائد الصحية لأكل التفاح على الريق

أما في حالة لم تم أكل التفاح على الرق قبل حتى كوب الماء فإنه يسرع عمليات الأيض و يمد التفاح الجسم بثروة من الفيتامينات حيث أن التفاح يقدم للجسم معظم فيتامينات ب التي هى عنصر أساسي لتحويل البروتين و الكربوهيدرات و الدهون إلى طاقةإضافة إلى توافر فيتامين ك في ثمار التفاح. التفاح غني بكثير من المعادن منها معدن الماغنيسيوم الذى هو مكون أساسي في تحويل الكربوهيدرات و الدهون إلى طاقة بيبنما يعمل معدن المنجنيز المتوفر في التفاح على تحويل البروتين إلى جلوكوز