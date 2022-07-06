طريقة تحضير معمول التمر على أصوله عجينة ناعمة و دايبة وهشة وخفيفة بمكونات اقتصادية

المعمول بالتمر من المعجنات والمخبوزات الخفيفة والتي اشتهرت كثيرًا في عالم الحلويات في الفترة الأخيرة، فهي من الحلويات الشامية التي يرجع أصلها إلي سوريا، تتميز هذه الحلوى بطعمها المميز والشهي جدًا وعجينها الناعمة والخفيفة والهشة التي تذوب في الفم فور تناولها، كما أنها مغذية جدًا يتم حشوها بالتمر أو العجوة وهذا يعطي لها قيمة غذائية كبيرة جدًا، ويوجد لها أكثر من طريقة لتحضيرها منها بدقيق السميد أو الدقيق الأبيض، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير المعمول بالتمر على أصوله مثل الجاهز.

مكونات المعمول بالتمر

مع اقتراب العيد فيكثر الزيارات العائلية والاقارب والأصدقاء لذلك تبدأ الأمهات في تحضير أشهى واطعم أحلي المقبلات الخفيفة لتقديمها للضيوف، و بعيدا عن الوصفات التقليدية مثل الحكك والبسكويت حرصنا على تقديم وصفة شهية وهي معمول التمر فهو يتميز بطعمه الخفيف و الرائع وقوامه الناعم الذي يذوب في الفم، مكونات التحضير هي:

3 أكواب دقيق.

كوب سمن.

2 ملعقة زيت.

ربع كوب ماء.

ملعقتين سكر بودرة.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الحشو

ربع كيلو تمر مفروم..

2 ملعقة سمن.

3 معالق من الحليب.

طريقة تحضير المعمول