طريقة تحضير معمول التمر على أصوله عجينة ناعمة و دايبة وهشة وخفيفة بمكونات اقتصادية

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المعمول بالتمر من المعجنات والمخبوزات الخفيفة والتي اشتهرت كثيرًا في عالم الحلويات في الفترة الأخيرة، فهي من الحلويات الشامية التي يرجع أصلها إلي سوريا، تتميز هذه الحلوى بطعمها المميز والشهي جدًا وعجينها الناعمة والخفيفة والهشة التي تذوب في الفم فور تناولها، كما أنها مغذية جدًا يتم حشوها بالتمر أو العجوة وهذا يعطي لها قيمة غذائية كبيرة جدًا، ويوجد لها أكثر من طريقة لتحضيرها منها بدقيق السميد أو الدقيق الأبيض، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير المعمول بالتمر على أصوله مثل الجاهز.
مكونات المعمول بالتمر
مع اقتراب العيد فيكثر الزيارات العائلية والاقارب والأصدقاء لذلك تبدأ الأمهات في تحضير أشهى واطعم أحلي المقبلات الخفيفة لتقديمها للضيوف، و بعيدا عن الوصفات التقليدية مثل الحكك والبسكويت حرصنا على تقديم وصفة شهية وهي معمول التمر فهو يتميز بطعمه الخفيف و الرائع وقوامه الناعم الذي يذوب في الفم، مكونات التحضير هي:
- 3 أكواب دقيق.
- كوب سمن.
- 2 ملعقة زيت.
- ربع كوب ماء.
- ملعقتين سكر بودرة.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
الحشو
- ربع كيلو تمر مفروم..
- 2 ملعقة سمن.
- 3 معالق من الحليب.
طريقة تحضير المعمول
- في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل كمية الدقيق بداخله.
- بعد ذلك نضيف على الدقيق البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- ثم نأتي بوعاء آخر ونقوم بوضع كوب من السمن وناتي بالمضرب اليدوي أو الكهربائي ونقوم بضرب السمن حتى تحصلي على قوام كريمي.
- بعد ذلك نضيف الفانيليا والزيت و السكر البودر.
- نضرب هذه المكونات بالمضرب اليدوي او الكهربائي جيدًا حتى يمتزجا وتحصلين على قوام كريمي وناعم.
- بشكل تدريجي نقوم بإضافة المكونات الجافة على خليط السمن ونقلبهم مع بعضهم حتى يتشرب الدقيق من السمن وتحصلين على قوام مثل الرمل المبلل.
- بعد ذلك نقوم بالتدريج بإضافة الماء مع العجن حتى تحصلين على عجينة طرية وناعمة.
- نأتي بحشو التمر ونقوم بتجهيزه للحشو.
- ثم نقوم بتشكيل عجينة المعمول بالتمر ونحرص على أن تكون جميع القطع متساوية.
- نأتي بالقطاعة ونقوم بعمل ثقوب ونضيف جزء من حشو التمر ثم نغلقها.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ونقوم برص قطع معمول التمر.
- ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ثلث ساعة حتى يأخذ المعمول اللون الذهبي الفاتح من الأسفل.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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