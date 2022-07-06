نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شدي بشرتك وأصبحي أصغر سناً بالقهوة المنزلية لتفتيح وشد تجاعيد البشرة مثل ملكات الجمال في المقال التالي
القهوة من النباتات والمواد الطبيعية التى تساعد على شد الجلد لأن تركيبتها تساعد على ذلك فخلطة القهوة التى تحتوى على القهوة والسكر والنشا ودقيق الأرز ودقيق الشوفان والحليب تعمل على التخلص نهائيا من تجاعيد الجلد للسيدات كبار السن وتزيل الترهلات الناتجة من عملية التخسيس، وليس هذا فقط بل تعمل على تفتيح البشرة وتخلصه من التصبغات الداكنة وبقع النمش والكلف، وتزيل الهالات السوداء، والإنتفاخ الموجود أسفل العينين، وتعتبر القهوة من المشروبات المفضلة للعديد من الناس، وتدخل أيضا فى عمل الحلويات، والقهوة لها فوائد كثيرة منها تعمل على تقوية عضلة القلب وتحمي من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهى من المنبهات فتساعد على تقوية الذاكرة، وسوف نعرض فى هذا المقال طريقة خلطة القهوة لأن لها الكثير من الفوائد الجمالية، ويمكن تحضيرها بأقل التكاليف فى المنزل، ولا تأخذ إلا سوى دقائق فى عملها فيجب أن نبتعد عن الماسكات والكريمات التى تعمل على شد الجلد، ولكن بعد فترة يعود الجلد مرة أخرى ظهور التجاعيد التى توجد فى منطقة الجبين والعين وغيرها، وهذه المشكلة تسبب الإزعاج لدى الكثير من السيدات، وهذه المنتجات بما أنها تحتوى على مواد كيميائية ضارة تسبب فى ظهور خطوط بيضاء فى الجلد وتزيد من الإسمرار، وغير هذا يمكن أن تصيب الجلد ببعض من الأمراض الجلدية لأن لا نضمن مكوناتها، ولكن وصفة القهوة صحية تناسب أى نوع من أنواع البشرة دون قلق سواء دهني أو جاف.
مكونات خلطة القهوة لشد الوجه
- أربعة ملاعق كبيرة من القهوة
- إثنين ملعقة كبيرة من السكر
- إثنين ملعقة صغيرة من النشا
- إثنين ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان
- ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الأرز
- ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- إثنين ملعقة صغيرة من زيت الليمون
- إثنين ملعقة صغيرة من الحليب
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد
- كمية مناسبة من الماء
طريقة عمل خلطة القهوة لشد الجلد
- أولا نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به القهوة والماء ويتم التقليب حتى تمام الذوبان.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر والنشا ودقيق الشوفان ودقيق الأرز وعصير الليمون وزيت الليمون وماء الورد والحليب ثم نمزج هذه المكونات مع بعضها البعض.
- وقبل وضع الخلطة نغسل الجلد بغسول مناسب ثم نوزع الخلطة على الجلد ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما، وسوف نلاحظ الجلد مشدود ويظهر بشكل طبيعي وجذاب بإستخدام وصفة القهوة الرهيبة.
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