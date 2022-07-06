طريقة تحضير أفضل شوربة لخسارة الوزن شوربة الشوفان

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عمر شويل - جدة الشوفان من الحبوب اللذيذة والمغذية وخاصة للذين يتبعون حمية غذائية، والتي يمكن استخدامها في العديد من الوصفات لما له من فوائد صحية عديدة، وتعد شوربة الشوفان من الأطباق المناسبة لموائد رمضان، كما أنها في نفس الوقت من أطعمة الرجيم الغنية بالألياف، والتي يمكن إعدادها بكل سهولة، وفي موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها.

مكونات شوربة الشوفان

1 بصلة مقطعة مكعبات.

3 حبات طماطم مقشرة ومقطعة.

3 ملاعق طعام شوفان.

ملعقة طعام صلصة طماطم (معجون طماطم).

ملعقتين زيت.

شوربة أو ماء.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة تحضير شوربة الشوفان

نضع الزيت على النار، ثم نضيف البصل مع التقليب حتى يذبل ولكن لا يحمر.

نضيف الطماطم والشوفان والملح والفلفل، ثم نضيف الشوربة، ونغطي الوعاء، ونتركه على النار لمدة 15 دقيقة.

نضيف صلصة الطماطم، ونترك الشوربة على النار حتى تمام سواء الشوفان.

يمكن إضافة المزيد من الشوربة أو الماء إلى المزيج لأن الشوفان يمتص الكثير من الماء.

ترفع من النار وتقدم ساخنة.

شوربة الشوفان بالخضروات

يمكن عمل شوربة الشوفان بالخضروات المشكلة مثل الجزر والبسلة والفاصوليا، لإضفاء مزيد من القيمة الغذائية لها، بالطريقة التالية:

المكونات

3 ملاعق شوفان.

مكعب مرق دجاج.

2 لتر من الماء.

خضروات مشكلة حسب الرغبة (كوسة-بطاطس- جزر-بسلة).

ملح وفلفل.

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

زيت نباتي.

الطريقة

نضع الزيت على النار، ونضيف البصل ونقلبه، ثم نضيف الخضروات مع التقليب، ثم نضيف الشوفان مع التقليب.

نضيف الماء والملح والفلفل، ونغطي الإناء ونتركها على النار حتى يتم السواء.

نضيف مكعب المرق ونترك الشوربة 5 دقائق أخرى على النار، ثم تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.

فوائد الشوفان

الشوفان فوائد صحية عديدة منها: