بحبة من البيض اعملي أحلى كعكات لذيذة بمكونات اقتصادية لكي ولعائلتك في المنزل

تعد الكعكات اللذيذة من المعجنات الشهية والسريعة التي يتم تحضيرها صباحاً على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهنا سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أن هذه الكعكات مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال حيث أنها تحتوي على الزبادي والبيض ويعرف عن البيض والزبادي بفوائدهم الكثيرة للعظام والجسم عامة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كعكات لذيذة وشهية لأحلى متابعين بشكل مميز في المنزل.

مقادير عمل كعكات لذيذة للإفطار

بمكونات اقتصادية اعملي أحلى كعكات لذيذة بمكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

رشة من الملح.

٣ أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

حبة من البيض.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير كعكات لذيذة بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر بولة عميقة ونقوم بخلط الزبادي مع رشة من الملح والفانيليا ونصف كوب من السكر ونقلبهم جيداً حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة حبة من البيض مع الخلط، ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع البيكنج بودر ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت على العجين حتى لا يتشابك بالأيدي ونحصل على عجينة طرية وناعمة. بعد ذلك نغطي العجين بكيس من النايلون وندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة. نخرج العجين من الثلاجة ونقوم بتقسيمها إلى ٨ قطع متساوية ثم نكورها ونفردها بشكل بسيط ونفتحها من المنتصف كشكل الدونات. بعد ذلك نرصها على صينية مفروشة بورق الزبدة وندهن وجهها بصفار البيض وملعقة من الحليب مع رشها بالسمسم. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. وهنا نكون قد قدمنا أحلى كعكات لذيذة لإفطار شهي لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الجسم

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-