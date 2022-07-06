نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين ناعمتين.. حضري أقوى وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والرجلين والأكواع والركب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة تبيض اليدين والقدمين، يعاني الكثير من السيدات من اسمرار في اليدين والقدمين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، لذلك يبحث العديد منهن عن أفضل المواد الكيميائية التي تخلصهم من المشكلة بشكل سريع ولكنها تكون مكلفة للغاية وتسبب لهم العديد من المشاكل عند كثرة استخدامها، علاوة على ذلك يفضل العديد منهن الوصفات الطبيعية التي تكون بمكونات بسيطة ولا تؤثر عليهم عند كثرة استعمالها، بالإضافة إلى إن هذه الوصفات الطبيعية تكون بمكونات متوفرة بشكل كبير في المنزل ويتم تحضيرها في بضعة دقائق والتي تكون غير مكلفة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

وصفة تبيض اليدين والقدمين

يمكنك وبكل سهولة تحضير العديد من الوصفات لتفتيح اليدين والقدمين وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة من الكركم وتقليبهم جيداً.

ثم يتم وضع الخليط على اليدين والقدمين بشكل متساوي وتركة لحين أن يجف تماما لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

قومي بغسل اليدين والقدمين جيداً وتكرر الوصفة عدة مرات للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

كما يمكنك إحضار وعاء وإضافة كل من الخيار المبشور ناعم وملعقة من الحليب وملعقة من الزبادي والقليل من الليمون ويتم توزيعهم جيداً على اليدين والقدمين ويترك الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسلهم جيداً وتكرر الوصفة عدة مرات للوصول إلى أفضل نتيجة.

وصفات أخرى لتبيض اليدين والقدمين

يمكنك وبكل سهولة تحضير وصفة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة وذلك من خلال الآتي:

يتم تحضير وصفة الجلسرين والليمون التي تمنحك تفتيح بشكل سريع من خلال خلط أربع ملاعق من الجلسرين المضاف إليهم القليل من الليمون والقيام بدهن اليدين والقدمين.

تركها مدة لا تقل عن ربع ساعة وتغسل اليدين والقدمين جيداً وتكرر الوصفة عدة مرات للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

كما يمكنك وضع القليل من زيت الزيتون إلى الكركم ومزجهم جيداً ووضعهم على اليدين والقدمين مدة لا تقل عن ربع ساعة ويغسل جيدا وتكرر الوصفة عدة مرات للوصول إلى النتيجة المرغوب فيها.

في الختام فقد تعرفنا على وصفة تبيض اليدين والقدمين وكذلك على طريقة تحضير وصفة الكركم والزبادي، كما تعرفنا على وصفة الزبادي والخيار، وتعرفنا على وصفة الجلسرين وكذلك زيت الزيتون والكركم وذلك للوصول إلى أفضل النتائج في أسرع وقت.