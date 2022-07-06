نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق علاج آلام المعدة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلام المعدة من المشاكل التي يعاني منها كل شخص مرة واحدة على الأقل في حياته ، ويمكن علاج مشاكل الجهاز الهضمي وآلام المعدة أو حرقة المعدة أو الحرقة باستخدام بعض العلاجات المنزلية. لقد عانى الجميع تقريبًا من وجع المعدة مرة واحدة على الأقل ، وبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن وجع المعدة شيء يحدث كثيرًا. إذا كنت تعاني من وجع المعدة ، فربما تريد التخلص منه في أسرع وقت ممكن. حتى آلام المعدة الصغيرة مزعجة ويمكن أن تجعل من الصعب عليك التركيز، والتخلص من وجع المعدة ليس مهمة صعبة. يمكن القيام بذلك باستخدام بعض العلاجات المنزلية. استمر في قراءة هذه المقالة لتتعلم كيفية القيام بذلك.

أسباب آلام المعدة

مشاكل البطن شائعة جدًا، لذا يمكن أن يكون سبب الألم عدة أسباب مختلفة. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لأي نوع من وجع القلب؛ التهاب المعدة وحمض المعدة وعدم تحمل اللاكتوز والإجهاد التي يمكن أن تنتج عن أي شيء، بما في ذلك التسمم الجرثومي أو استخدام بعض الأدوية أو العمر أو التبغ أو تعاطي الكحول. يمكن أن يسبب التهاب المعدة ألمًا في الجزء العلوي من البطن وشعورًا بالامتلاء في البطن.

حمض المعدة

يُعرف أيضًا باسم أمراض المعدة والاثني عشر، ويحدث عندما يعود حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب الألم أو الإحساس بالحرقان في البطن وظهر الصدر، كما أن تناول الأطعمة الدهنية والتوابل فعال أيضًا.

عدم تحمل اللاكتوز

هل شعرت من قبل بهذا الألم بعد شرب كوب من الحليب أو تناول الجبن ؟ لا يستطيع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الخاصية هضم الأشياء التي تحتوي على اللاكتوز ، ويمكن أن يُصابوا بألم في القلب والتوتر والضغط العقلي أيضًا بالتشنجات الجسدية.

هل يجب أن تعالج وجع معدتك في المنزل؟

في معظم الأحيان، لا يعد ألم البطن مشكلة مهمة يمكنك القيام بها في المنزل دون استشارة طبيبك، على الرغم من أنه يجب عليك الاتصال بطبيبك بسرعة كبيرة إذا رأيت هذه الأنواع من أعراض آلام البطن، إذا لم يتحسن في غضون ساعات قليلة، ألم شديد للغاية وله حالة مرضية، أو رفع مستمر خلال يوم أو يومين. وإذا كان لديك لعاب دموي أو أسود اللون، وإذا لم تكن لديك هذه الأعراض، يمكنك علاج نفسك في المنزل وستشعر بالتحسن في أسرع وقت ممكن.

العلاج المنزلي لآلام المعدة

التخلص من وجع المعدة ليس مهمة صعبة. يمكن القيام بذلك باستخدام بعض العلاجات المنزلية التالية:

النعناع مسكن قوي لآلام المعدة

امضغ بعض أوراق النعناع الطازجة أو تناول حلوى النعناع ( كلما كان النعناع أكثر سخونة كان ذلك أفضل)، يمكنك نكهة الماء البارد بالنعناع الطازج أو صنع شاي بالنعناع.

قد يكون كوب من الشاي الساخن مسكنًا جدًا لألمك.

ضع حفنة من أوراق النعناع المجففة في ماء ساخن لمدة 10 دقائق واشربها.

عالج آلام معدتك بكيس الماء الساخن

الحرارة طريقة بسيطة لكنها فعالة للغاية لعلاج آلام البطن.

استخدم بطانية كهربائية أو وسادة ساخنة وباردة أو كيس ماء ساخن.

أنت تريد شيئًا دافئًا جدًا وليس ساخنًا لدرجة أنه يحرقك. ضع ضمادة ساخنة وباردة حيث تشعر بالألم؛ قد يستغرق الأمر من 10 إلى 15 دقيقة لتشعر بالرائحة بسبب الحرارة. إذا لم يكن لديك فوطة، يمكنك صنعها بنفسك بسهولة مع بعض الأرز الجاف وزوج من الجوارب غير المصنوعة من مواد غير طبيعية، وربط عقدة ووضعها في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين، و مرة أخرى عندما يكون الجو باردًا ، يمكنك تسخينه بسهولة.

يمكنك استخدام بطانيات FIR بدلاً من كل هذه ، والتي لها العديد من المزايا على هذه الفوط العادية.

علاج آلام المعدة بشاي الليمون

إلى جانب المذاق الجيد ، يساعد شاي الليمون أيضًا على التخلص من وجع المعدة.

يقوي الحمض الموجود في عصير الليمون معدتك ويحفزها لإنتاج المزيد من الأحماض، مما يجعل عملية الهضم أسرع.

أضف بضع ملاعق كبيرة من عصير الليمون إلى السبا وشربه ببطء.

علاج سريع لآلام المعدة بشاي البابونج

شاي البابونج يجعل التهاب المعدة ينام ويقلل من وجع المعدة.

تخفيف آلام البطن بالشمر

يخفف الشمر من آلام المعدة ويسهل الهضم.

يقلل من غازات المعدة والتهاب المعدة ووجع المعدة.

إذا وجدت شمرًا طازجًا خامًا ، وهو ممتاز وصحي لعلاج المعدة، يمكنك تقطيعه وشربه مع الشاي، ويمكنك أيضًا مضغه، فهو يحسن الهضم.

الزنجبيل مسكن قوي لآلام المعدة

جرب بعض الزنجبيل كعلاج طبيعي فعال لآلام البطن والمعدة والغثيان، فهو مليء بالمركبات الطبيعية وفعال في تقليل الالتهابات وحموضة المعدة وتحفيز وهضم الطعام.

علاج آلام المعدة بماء الأرز

يبدو غريباً، لماذا، لأن الأرز عندما ينضج بالماء ويغلى ، فإنها تخلق وتطلق مركبات تدخل المعدة وتقلل من آلام المعدة أو حتى قرحة المعدة .

خل التفاح لعلاج آلام المعدة

اصنع مشروبًا بخل التفاح .

عندما تؤلم معدتك، يمكن أن يكون خل التفاح هو الملاذ الأخير الذي يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن.

هناك سببان لهذا:

أولاً : خل التفاح يقتل البكتيريا ويمكن أن يزيل العدوى البكتيرية للمعدة.

الثاني: يوازن حموضة المعدة مما يساعد في مشاكل حموضة المعدة.

لاحظ أنه لا يجب أبدًا شرب خل التفاح فارغًا ، لأنه ثقيل جدًا ويمكن أن يضر أسنانك. بدلًا من ذلك ، امزجه مع أشياء أخرى مثل الماء الدافئ أو عصير الفاكهة ، إذا لم تستطع تناوله ، أضف القليل من العسل إليه.

خفف آلام المعدة بالزبادي

قد لا يكون الزبادي علاجًا لمشاكل المعدة، ولكن إذا كنت تريد معرفة كيفية التخلص من هذه الديدان، فاستخدم الزبادي، لأنه غني بالبروبيوتيك المفيدة للبكتيريا ويمكنه التوازن وتوفير ظروف هضم سهلة.

علاج آلام المعدة بالصودا الحلوة

عندما تؤلم معدتك أو معدتك، يمكن أن تساعدك بعض الفقاعات.

شرب الصودا السكرية ليس فكرة جيدة لعلاج آلام المعدة.

على الرغم من أنه يمكنك استخدام الصودا البسيطة بدون سكر بدلاً من ذلك.

تأثير الخبز المحمص في تخفيف آلام المعدة

عندما يكون لديك اضطراب في المعدة، فإن تناول الخبز المحمص أمر جيد، حتى لو تم تحميصه يكون له تأثير أفضل، قد يبدو غريباً ولكنه صحيح.

علاج آلام البطن بالماء الدافئ والملح

ربما تكون قد استخدمت الماء المالح الدافئ لعلاج التهاب الحلق من قبل، ولكنك تعلم الآن أنه مفيد أيضًا لآلام المعدة.

اخلطي ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ وقلبي ثم اشرب.

شاي القرفة يخفف آلام المعدة

القرفة كغيرها من القرفة فعالة في الهضم وتقليل آلام المعدة.

يمكنك مزجه في الشاي وحتى إضافته إلى الطعام.

إذا كنت لا تحب مذاقه، يمكنك مزجه مع القليل من العسل أو الزنجبيل.

حركات اليوجا اللطيفة والمطاطة لعلاج آلام المعدة

تركز معظم هذه الحركات والاقتراحات على حلول لألم البطن الداخلي ، ولكن يمكنك أيضًا القيام بهذه الامتدادات من أجل الصحة وعلى أساس يومي.

تم تصميم العديد من أوضاع وحركات اليوجا هذه للمساعدة في الهضم والقضاء ، وهو ما يجب القيام به بشكل صحيح للشعور بالرضا.

للحصول على راحة أسرع ، حاول ثني ركبتيك في معدتك والاستلقاء على ظهرك أينما تشعر بالراحة والاسترخاء.

اسحب ركبتيك باتجاه صدرك وامسكها بيديك واستمر في هذه الحركة لمدة دقيقة ثم حرر يديك وكرر ذلك حتى تشعر بالتحسن. تأكد من أن ظهرك مسطح على الأرض.