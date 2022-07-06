نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل لوجه كالقمر: لتبييض البشرة في ثواني سيزيل سواد 20 سنة وتحدي2022 في المقال التالي
نقدم لكم النشا والخل لوجه كالقمر ، حيث يعد كنز من عند الله في تبيض البشرة بكل سهولة دون اي أضرار جانبية، حيث يعتبر خليط رهيب وفعال جدا من اول استخدام فوري دون تعب ولا تكلفة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة وخالية من اي مشاكل لأنها تعد مصدر جمالهم وأناقتهم، ويمكن عمل اكثر من خليط لتبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، مثل خليط النشا والليمون وغيرهم كثيرا، والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة النشا والخل لوجه كالقمر لتبييض البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد من اول استخدام فوري لن تتخيلي نتائجةالرهيبة2022.
مكونات عمل النشا والخل لوجه كالقمر لتبييض البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد 2022
سوف نتعرف الآن علي بعد المكونات التي سوف نستخدمها في تبييض البشرة بكل سهولة دون اي مشاكل بفضل الله وهي كالاتي:-
- ملعقة كبير من الخل.
- ملعقتين من النشا.
- ثلاث ملاعق من ماء الورد.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقة من دقيقة الأرز.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم الآن طريقة بسيطة جدا لتحضير السر الرهيب التي يعمل علي تفتيح البشرة بكل سهوله دون اي تعب أو تكلفة ويعد طبيعي جدا للتبييض الفوري وبطريقة بسيطة جدا وهي كما يأتي:-
- نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا ودقيق الأرز ونقلب المكونات الجافه جدا حتي تتجانس.
- ثم نضيف ماء الورد والخل بتدريج حتي يصبح لدينا خليط متجانس للغاية من جميع المكونات بشكل متناسق.
- ثم نضيف عصير الليمون ونستمر في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس بكل سهولة وجاهز للاستخدام.
طريقة الاستخدام
نقدم لكم الآن اسهل وابسط طريقة لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بكل سهولة دون اي مواد ضارة بالبشرة وهي كالاتي:-
- نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ حتي تصبح بشرة خالية من اي كريمات أو غبار وجاهزة لاستخدام الخليط عليها.
- ثم نقوم بوضع طبقة متساوية من الخليط علي البشرة حيث نقوم بتغطية كل البشرة بتساوي للحصول علي افضل نتائج.
- نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10 دقائق إلي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا.
- نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي افضل نتائج من هذا الخليط بكل سهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا والخل لوجه كالقمر: لتبييض البشرة في ثواني سيزيل سواد 20 سنة وتحدي2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.