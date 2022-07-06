تعرفي على كيفية عمل طاجن السجق الشرقي فى البيت بطعم ونكهة لا تقاوم

يعتبر طاجن السجق من الوجبات السهلة والسريعة، والتى لها مذاق جميل وطعمه ونكهة مميزة وهو عبارة عن أصابع محشية باللحمة المفرومة، ويتم إدخالها فى العديد من الوصفات السريعة كأكلة مفيدة جداً ومغذية فهى تقدم مع الخضار او الجبنة وغيرها من الوصفات الأخرى، كما انه له قيمة غذائية عالية لما يحتوي عليه من الخضار والذي يزيد من قيمته الغذائية، وبما فيه من التوابل التى تعطيه النكهة الجميلة، لذا سوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير طاجن السجق الشرقي فى المنزل بالتفصيل.

مكونات طاجن السجق الشرقي

يتكون طاجن السجق الشرقي من بعض المكونات الغير مكلفة والمغذية والتى سوف نتعرف عليها سويا فيمايلي:

١/٢ كيلو من السجق البلدي.

حبة كبيرة من البصل.

٣ فص من الثوم مفرومين.

كوب من الفلفل الألوان أو أخضر بس.

حبة من الطماطم منزوعة القلب.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة كبيرة من البطاطس مقطعة مكعبات ومقلية.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ فص من الحبهان.

ملعقة كبيرة من الكمون.

٢ ورقة لورا.

رشة من السبع بهارات.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل طاجن السجق الشرقي سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار حتى تسخن. ثم نضع بها السجق ونضيف عليه الحبهان وورق اللورا ورشة من الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض والريحة بتكون جميلة جداً. واحنا ما استخدمناش أى مادة دهنية علشان السجق جواه مادة كافية بنزلها لما يسخن. نتركه شوية يتشوح حتى يأخذ لون من الناحيتين ونرفعه من الطاسة فى طبق. بعد ذلك فى الطاسة نفسها ننزل بالبصل المقطع جوانح ونقلب حتى يذبل شوية. ثم نضيف الثوم ونسيبه يتشوح شوية مع التقليب ونضيف عليه باقي الخضار من الطماطم منزوعة القلب والفلفل الألوان والحار والبهارات ونسيبهم يتشوحوا شوية لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك نحضر الطاجن ونضع فيه الخضار والسجق بعد تقطيعه قطع مناسبة ونقلبهم مع بعض. نضيف عليهم ١/٤ كوب من الماء الساخن ونغطيه بورق الألومنيوم وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة فى الرف الأوسط. نخرجه من الفرن ونشيل الورقة وندخله تحت الشواية يأخذ لون ثم نخرجه ويقدم وهوه ساخن وبالف صحة وعافية.

فوائد الثوم

يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي: