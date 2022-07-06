نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية للوقاية من الشمس وبمكونات بسيطة وغير مكلفة والنتيجة مبهرة في المقال التالي
عند قدوم الصيف وارتفاع درجة الحرارة تبدأ البشرة بالتأثر بأشعة الشمس و يتسبب ذلك في اسمرار البشرة أو حدوث التهابات في الجلد واحمرار ولذلك يفضل استخدام واقي شمس طبيعي يساعد في الحماية من أشعة الشمس بدون أي أضرار ويساعد في تغذية البشرة وترطيبها ولذلك سوف نعرض أهم الوصفات الطبيعية التي تستخدم في ذلك وتحقق أفضل النتائج.
واقي شمس طبيعي من الكركم وجل الصبار
هذا الخليط يساعد في مقاومة حرارة الشمس وتأثيرها الضار على الجلد و البشرة ويتم تحضير هذا الواقي من خلال الآتي:
المكونات
- نصف كوب من الكركم.
- ملعقتين من جل الصبار الطبيعي.
طريقة التحضير
- يتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس.
- ثم توضع كل الكمية التي تم تجهيزها في المكعبات الخاصة بالفريزر.
- تترك حتى تصبح مجمدة.
- يتم استخدام المكعب في تدليك البشرة قبل التعرض للشمس فهو يعطى ترطيب وحماية بشكل رائع.
استخدام زيت جوز الهند للوقاية من أشعة الشمس
زيت جوز الهند له قدرة فعالة في حجب أشعة الشمس بنسبة كبيرة عن البشرة كما أنه يتميز بفوائده المتعددة للبشرة ويتم استخدامه كالتالي:
المكونات
- اربع ملاعق من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.
- ملعقة من شمع العسل.
- ثلاث ملاعق كبار من زبدة الشيا.
طريقة التحضير
- احضري طبق معدني أو وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي بداخله زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا، وشمع العسل.
- ارفعي المكونات على نار منخفضة تمامًا.
- قلبي المكونات حتى تذوب تمامًا.
- ارفعي الخليط من النار واتركيه حتى يبرد، ثم يتم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يصبح قوامه كريمي لين.
- أخرجي الخليط ثم يتم إضافة زيت اللافندر إليه.
- أعيدي الخلط مرة أخرى بشكل مستمر حتى تتجانس مع بعض كل المكونات.
- توضع كل كمية الخليط التي تم تكوينه في علبة جيدة الغلق، ويتم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة.
- يستخدم هذا الخليط للوقاية من أشعة الشمس قبل التعرض لها ويتم توزيعها على الوجه اليدين والرجلين وكل المناطق التي يمكن أن تتأثر بها.
- ثم يتم إعادة المتبقى داخل الثلاجة مرة أخرى لإعادة الاستخدام عند الحاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات طبيعية للوقاية من الشمس وبمكونات بسيطة وغير مكلفة والنتيجة مبهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.