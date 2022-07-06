وصفات طبيعية للوقاية من الشمس وبمكونات بسيطة وغير مكلفة والنتيجة مبهرة

عند قدوم الصيف وارتفاع درجة الحرارة تبدأ البشرة بالتأثر بأشعة الشمس و يتسبب ذلك في اسمرار البشرة أو حدوث التهابات في الجلد واحمرار ولذلك يفضل استخدام واقي شمس طبيعي يساعد في الحماية من أشعة الشمس بدون أي أضرار ويساعد في تغذية البشرة وترطيبها ولذلك سوف نعرض أهم الوصفات الطبيعية التي تستخدم في ذلك وتحقق أفضل النتائج.

واقي شمس طبيعي من الكركم وجل الصبار

هذا الخليط يساعد في مقاومة حرارة الشمس وتأثيرها الضار على الجلد و البشرة ويتم تحضير هذا الواقي من خلال الآتي:

المكونات

نصف كوب من الكركم.

ملعقتين من جل الصبار الطبيعي.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس.

ثم توضع كل الكمية التي تم تجهيزها في المكعبات الخاصة بالفريزر.

تترك حتى تصبح مجمدة.

يتم استخدام المكعب في تدليك البشرة قبل التعرض للشمس فهو يعطى ترطيب وحماية بشكل رائع.

استخدام زيت جوز الهند للوقاية من أشعة الشمس

زيت جوز الهند له قدرة فعالة في حجب أشعة الشمس بنسبة كبيرة عن البشرة كما أنه يتميز بفوائده المتعددة للبشرة ويتم استخدامه كالتالي:

المكونات

اربع ملاعق من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة من شمع العسل.

ثلاث ملاعق كبار من زبدة الشيا.

طريقة التحضير