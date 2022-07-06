نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 طريقة فعالة للتخلص من الكرش في 20 يومًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من الكرش 20 في يوماً.. إذا سئمت من بطن كبير ودهون، يمكنك تنحيف بطنك والحصول على لياقتك في 20 يومًا من خلال 20 طريقة بسيطة وسهلة للغاية. من مخاوف النساء والرجال الذين يحبون اللياقة هو فقدان البطن والجوانب وحرق الدهون. سيساعدك تناول الطعام الصحي وتجنب الدهون والأطعمة التي تسبب السمنة وممارسة بعض الرياضات على تجنب السمنة الموضعية وخاصة السمنة في منطقة البطن .

طرق بسيطة للتخلص من الكرش في 20 يومًا

هناك مبادئ وتوصيات لتحقيق تنحيف سريع للبطن، وباتباع هذه المبادئ يمكنك التخلص من دهون البطن بسرعة كبيرة وبسهولة وإنقاص الوزن. في هذه المقالة قدمنا ​​لك نصائح مهمة لتخسيس البطن وفقدان الوزن بسرعة.

اكتب هدف إنقاص الوزن

ما هو هدفك من فقدان الوزن؟ هل تريد إنقاص الوزن بشكل عام أم أنه من المهم فقط تنحيف معدتك؟ نقترح عليك كتابة أهدافك على ورقة بحيث يكون لديك دافع كافٍ لفقدان الوزن من خلال رؤية أهدافك.

احرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك

لإنقاص الوزن، يجب تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وحرق السعرات الحرارية عن طريق ممارسة الرياضة والمشي لإنقاص الوزن. احرق الدهون المخزنة عن طريق استهلاك سعرات حرارية أقل واستخدام المزيد من الطاقة، حيث إن المشي لمدة ساعة في اليوم بسرعة 5 كيلومترات في الساعة يحرق حوالي 145 سعرة حرارية.

قلل من تناولك للطعام

من أجل إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، يجب تقليل كمية الطعام الذي تتناوله وتتناوله في أطباق صغيرة. أزل الزيت والدهون من طعامك ولا تستخدم الصلصة عند تناول السلطة.

من الأفضل أيضًا تناول الطعام ببطء والانتظار لمدة 20 دقيقة بعد الأكل للتأكد من أنك ممتلئ. إذا كنت تأكل في مطعم، فتناول نصف طعامك في المنزل ولا تفرط في تناوله أبدًا.

افعل هذه الأشياء البسيطة لإنقاص الوزن

لإنقاص الوزن، اركن سيارتك بعيدًا عن المكان الذي تريده وامشِ.

استخدم دراجة للتنقل في جميع أنحاء المدينة .

استخدم الدرج بدلاً من المصعد أو السلم المتحرك.

تمشى بعد الوجبات.

قم من خلف مكتبك للقيام ببعض النشاط.

قم بالأنشطة الممتعة مثل المشي في الطبيعة والرقص واللعب مع طفلك.

تناول المزيد من الألياف.

إن تناول الأطعمة التي تحتوي على المزيد من الألياف سيجعلنا نشعر بالشبع لفترة طويلة. هذه الأطعمة تطهر الجسم وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

كل ببطء

لا تأكل على عجل أبدًا، فالأكل ببطء سيجعل عقلك يتلقى رسالة الشبع مبكرًا ولن ترغب في تناول الكثير من الطعام.

امضغ طعامك جيدًا

يساعد مضغ المزيد من الأطعمة على تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم. سيجعلك تفهم مذاق الطعام بشكل أفضل.

تناول الطعام الحار

يزيد استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل من التمثيل الغذائي في الجسم ويجعلك تحرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية وتفقد الوزن.

لا تجوع

النظام الغذائي الأساسي هو نظام غذائي لا يبقى فيه الشخص جائعًا. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لا تأكل فيه أي شيء لفترة طويلة وتظل جائعًا ، فإن جسمك يعتقد أنه في حالة مجاعة، لذلك يخزن السعرات الحرارية ولا يحرقها.

تناول طعامك بحلول الساعة 7:30 مساءً

تلعب ساعات الأكل دورًا كبيرًا في اللياقة البدنية. إذا تناولت العشاء في وقت متأخر ونمت بعد ذلك مباشرة، فستعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ولن يتم هضم طعامك، وبالتالي ستتعطل خطة إنقاص وزنك.

قلل من توترك

يتسبب الإجهاد في زيادة إفراز الهرمونات في الجسم ، مما يؤدي إلى تعطيل عادات الأكل وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة أو المالحة.

نام المدة اللازمة

تؤدي قلة النوم إلى زيادة هرمون التوتر في الجسم وتراكم دهون البطن وانخفاض مستوى هرمون اللبتين (التحكم في الشهية) وستجعل الشخص يميل إلى تناول الأطعمة غير الصحية مثل الكعك والحلويات ورقائق البطاطس . ، إلخ.

أسرار التغذية والنظام الغذائي لتخسيس البطن

لا تستهلك السكر

استخدم سكر الأوراق بدلاً من السكر للسيطرة على مرض السكري وتقليل نسبة السكر في الدم ، فهذه المكونات الطبيعية التي لا تحتوي على سعرات حرارية متوفرة في جميع المتاجر.

تجنب الأطعمة المقلية

بدلاً من تناول الأطعمة المقلية التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون والتي تسبب السمنة، استخدم الأطعمة المسلوقة أو المطبوخة على البخار لتحقيق خسارة كبيرة في الوزن.

لا تشرب الكحول

يضيف استهلاك الكحول بسبب محتواه العالي من السكر سعرات حرارية غير ضرورية للجسم ويعطل برنامج التمرين بعد تناوله.

تناول كمية كافية من الفاكهة والخضروات

خطة الغذاء الأساسية لفقدان الوزن هي خطة تحتوي على الفواكه والخضروات. الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من الفيتامينات، تحتوي على الكثير من الألياف وقليلة السعرات الحرارية ، لذا فهي مفيدة جدًا لفقدان الوزن.

حاول أن تأكل السلطة قبل الغداء أو العشاء لإشباع جوعك وتناول كميات أقل. في الليل تناول وعاءً كبيرًا من سلطة الخضار مع وجبة منخفضة السعرات الحرارية وتأكد من تناول الفاكهة أثناء النهار.

قلل من الأطعمة المالحة

يتسبب الملح في احتباس الماء في الجسم وانتفاخ معدتك، لذلك في نظامك الغذائي لفقدان الوزن، تجنب الملح والأطعمة المالحة مثل الخيار المخلل وخبز العدس والوجبات الخفيفة وما إلى ذلك.

استخدم الأرز البني

يحتوي الأرز البني على ألياف أكثر وسعرات حرارية أقل، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة. الأرز البني غني بالنخالة ويقلل من مستويات الكوليسترول.

تناول دقيق الشوفان

سوف يمدك تناول دقيق الشوفان في وجبة الإفطار بالطاقة حتى وقت الغداء ولن ترغب في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. نتيجة لذلك ، سيزداد معدل التمثيل الغذائي في الجسم وستفقد الوزن.

لوز

تحارب البروتينات والدهون غير المشبعة في اللوز الجوع ولها خصائص الشبع ، لذلك يفقد الكثير من الناس الوزن ويفقدون دهون البطن عن طريق تناول اللوز.

خاصة

يحتوي الخس على الكثير من الألياف والماء ، مما يجعلك تشعر بالشبع.

فول

نظرًا لارتفاع الألياف والبروتينات ، تجعلك الفاصوليا تشعر بالشبع بحيث لا تحتاج إلى تناول أطعمة أخرى.

شاي مثلج

بدلًا من المشروبات عالية السعرات مثل المشروبات الغازية والحلويات ، اشرب الشاي المثلج حتى تنخفض السعرات الحرارية والدهون على المدى الطويل.

خل التفاح

من خلال تحفيز إنزيم حرق الدهون ، ينظم خل التفاح مستويات السكر في الدم ويقلل من الشعور بالجوع والشبع.

قرفة

القرفة ذات طبيعة دافئة ومفيدة للأشخاص ذوي المزاج البارد لفقدان الوزن لأنها تزيد من التمثيل الغذائي في الجسم وحرق الدهون. يمكنك استخدام القرفة بدلا من السكر.

ماء

لإنقاص الوزن ، اشرب الماء دائمًا ، لأن الماء يقلل الشهية ، ويزيد من معدل الأيض ، وينظف الجسم ، لذلك اشرب دائمًا 8 أكواب من الماء يوميًا واحرص على شرب الماء البارد قبل الوجبات حتى يحرق الجسم المزيد من السعرات الحرارية. يسخن ، يحرق ويخسر الوزن.

المكسرات

تحتوي المكسرات على الكثير من الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مما يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من الوزن.

سمسم

السمسم له طبيعة دافئة ويسبب حرق الدهون.

هيل

يسبب الهيل التخسيس وفقدان الوزن لأنه يحرق الدهون.

خشب القرنفل

للقرنفل تأثير إيجابي على إنقاص الوزن ، لذا استبدله بالأطعمة الضارة.

كُركُم

استخدام الكركم لتحسين الصحة وزيادة امتصاص وهضم الدهون .

الحبة السوداء

تحتوي الحبة السوداء على العديد من الخصائص لحرق البطن والدهون الجانبية ، لذلك لا تهملها.

ممارسه الرياضة

يجب عليك ممارسة الرياضة 3 مرات على الأقل في الأسبوع لخسارة دهون البطن. الرياضات الهوائية مثل السباحة وركوب الدراجات والجري والمشي ونط الحبل وما إلى ذلك لها تأثير كبير على فقدان الوزن. لتقليل دهون البطن بشكل فعال، قم بأداء أنشطة هوائية معتدلة الشدة من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع ، في كل مرة لمدة 30 دقيقة في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار.

حرق 3500 سعرة حرارية

لفقد نصف كيلو من دهون الجسم ، تحتاج إلى حرق 3500 سعرة حرارية، مما يعني تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها بمقدار 500 سعرة حرارية في الأسبوع.