حضري غريبة النشا الناعمة بطعم روعة أحلى من محلات الحلواني

تعتبر غريبة النشا من أجمل وأروع أنواع المخبوزات الناعمة التي تقدم بشكل دائم في الأعياد والأفراح، وهى تتميز بطعمها الطيب اللذيذ الذي يجعل الناس يرغبون في تناوله، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة تجعل الكثير من الأمهات يفضلون تحضيرها في البيت بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، كما تتميز بقوامها الناعم الجميل الذي يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الناعمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل غريبة النشا الناعمة بطعم حكاية أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل غريبة النشا الناعمة

توجد بعض المكونات بسيطة سوف نتعرف عليها حتى نقوم بعمل مخبوزات ناعمة وهى كالتالي:-

كوب من النشا.

كوب ونصف من الدقيق.

كأس من السكر الناعم.

كأس وربع من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بياض بيضة واحدة.

كوب من حبات الفسدق.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير غريبة النشا الناعمة بطعم حكاية أحلى من محلات الحلواني بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به الزبدة ، والسكر، والفانيليا، وبياض البيض ونخلط باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي. بعد أن ننتهي من الخفق نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشا ونقلب برفق بواسطة اليد حتى تمتزج المكونات ويختفي الدقيق تماماً ونحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بإحضار صينية كبيرة الحجم ونضع عليها ورقة الزبدة، ثم نقوم بتشكيل العجين إلي كرات صغيرة الحجم ونضعها عليها حتى تصبح دائرة ثم نقوم بوضع حبات الفسدق عليها حتى تأخذ الشكل المناسب. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخلها ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم برص قطع الغريبة على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل غريبة النشا بالمنزل

توجد بعض النصائح يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات ناعمة وجميلة وهى كالتالي:-