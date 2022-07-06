اخسر 3 كيلوغرامات في 3 أيام فقط مع رجيم البيض.. حمية البيض هي نظام غذائي مكون رئيسي هو البيض ويتم التخطيط له بطريقة تجعلك تفقد 3 كجم من الوزن بسهولة في 3 أيام باستخدام تعليماتها. البيض من الأطعمة التي يحبها غالبية الناس. من الآن فصاعدًا، سيساعدك ذلك على أن تصبح نحيفًا. النظام الغذائي الذي سأقدمه في هذه المقالة مخطط بطريقة تجعلك تفقد 3 كجم من الوزن أثناء ذلك.

الفوائد الغذائية للبيض

إنه نظام بسيط وسهل اتباعه والقيام بهذا النظام الغذائي، هذا النظام الغذائي لا يجبرك على تناول طعام لا طعم له، ولكنك تأكل البيض اللذيذ والذي يكاد يحبه غالبية الناس، فهو سهل لأنه على عكس الأطعمة الأخرى فهو كذلك. جاهز يستغرق القليل من الوقت لصنع بيضة. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، فإن هذا النظام الغذائي، بالإضافة إلى إبقائك ممتلئًا طوال اليوم، يتسبب أيضًا في حرق الدهون. خلال هذا النظام الغذائي، تجنب تناول المعكرونة والملح والسكر والوجبات السريعة واللحوم الدهنية والأطعمة المقلية ورقائق البطاطس .

اخسر 3 كيلوغرامات في 3 أيام فقط مع رجيم البيض

يمكنك أن تفقد 3 كجم في 3 أيام بهذه الوصفة، وفيما يلي تفاصيل هذا الرجيم

اليوم الأول من رجيم التخسيس بالبيض

إفطار

2 بيض مسلوق.

2 طماطم.

كوب شاي اخضر بدون سكر.

غداء

2 بياض بيضة.

120 جرام سمك مطبوخ ومسلوق.

كوب من الشاي الأخضر.

وجبة خفيفة

تفاحة

وجبة عشاء

جزر مطهو على البخار.

بروكلي.

قرنبيط.

فاصوليا خضراء.

بازيلاء.

كوب شاي اخضر.

اليوم الثاني من رجيم التخسيس بالبيض

إفطار

بيضتان مسلوقتان.

موزة.

كوب شاي اخضر.

غداء

اثنين من بياض البيض المسلوق.

120 جرام دجاج مسلوق بدون جلد.

كوب من الشاي الأخضر

وجبة عشاء

قطعة توست مع بيضة.

120 جرام جبن الغار.

كوب حليب قليل الدسم.

اليوم الثالث من رجيم التخسيس بالبيض

إفطار

بيضتان مسلوقتان.

كوب من عصير الطماطم

غداء

بياض بيضتين.

130 جرام من اللحم الأحمر المطبوخ.

كوب شاي اخضر.

وجبة عشاء