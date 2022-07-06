نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات منزلية تخلصي من حبوب الوجه نهائيا وفي فترة قصيرة جدا.. جربيها ومش هتندمي ابدا في المقال التالي

الحبوب من مشاكل الجلد التي تجعل مظهره غير صحي ويزعج الشخص المصاب به، في هذا المقال نعرض لكم بعض من الوصفات الطبيعية الموجودة في كل منزل للتخلص من هذه الحبوب. ماسك الخميرة والزبادي والشوفان للقضاء على حبوب الوجه: خلط ملعقة صغيرة من الخميرة مع ملعقتان من الزبادي ونخلطهم حتى يتماسكوا مع بعضهم، ثم نضعه على الوجه ونتركه لمدة خمشة عشر دقائق ونغسله بالماء الفاتر، وهذا الماسك يوضع على بشرة نظيفة، طريقة اخرى وهي خلط ملعقتين صغيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع قليل من الماء ونمزجهم حتى يصبحوا متماسكين، ونضعه على الوجه ثم نقوم بشطفه. قناع وماسك القرفة والعسل وبياض البيض للتخلص من الحبوب: نقوم بخلط ملعقتان كبيرتان من العسل مع ملعقة صغيرة قرفة ولكن هذا الخليط نختبره اولا على اليد حتى نعرف إذا كانت بشرتنا ستتحسس منه ام لا ونتركه لمدة عشر دقائق إذا حدث أي احمرار او حكه لا نقوم باستخدامه على الوجه، إذا لم يحدث الا حساسيه نقوم بوضعه على الحبوب بأطراف الاصابع ونتركه لمدة ثلاثون دقيقة ونغسله بعد ذلك بالماء الفاتر.

نحضر بياض بيضه واحدة ونضع عليه ملعقة صغيرة من العسل ونخلطهم على بعض ونضعه على الوجه حتى ينشف ثم نغسله بالماء وتكرر هذه الوصفة مرتين اسبوعيا. النعناع والعسل والشوفان والريحان لبشرة نقية من الحبوب: نحضر ملعقتان كبيرتان من النعناع المفروم ملعقتان زبادي ملعقتان دقيق شوفان ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض، ثم نطبقه على الوجه لمدة عشر دقائق ثم نغسله بالماء.

نخلط بعض من اوراق الريحان مع ماء دافئ ونتركهم لمدة عشر دقائق، ونحضر كرة من القطن ونغمسها في هذا الخليط ونضعه على البشرة قبل النوم ونتركه حتى الاستيقاظ ثم نقوم بغسله. ماسك نشا الذرة لتخفيف أثار حبوب الوجه: نحضر ملعقتان من نشا الذرة ونخلطهم على كمية من الماء حتى تصبح شبة العجين، ثم نقوم بفردها على المناطق التي يوجد بها الحبوب ونتركها على الوجه ونغسل الماسك بالماء وتكرر هذه الوصفة يوميا لمدة اسبوع. عمر شويل - جدة بمكونات منزلية تخلصي من حبوب الوجه نهائيا وفي فترة قصيرة جدا.. جربيها ومش هتندمي ابدا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات منزلية تخلصي من حبوب الوجه نهائيا وفي فترة قصيرة جدا.. جربيها ومش هتندمي ابدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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