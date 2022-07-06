تطويل وتقوية الأظافر بمكون واحد طبيعي وأمن إليكي أفضل 3 وصفات لتقوية وتطويل الأظافر

كثير من السيدات يهتمون بشكل اظافرهم ويريدون تطويلها وتقويتها وتمنح اليد مظهر رائع إذا قومتي بالاعتناء بها اوهنا نعرض بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل وتقوية الاظافر.

وصفة زيت جوز الهند وخل التفاح لتطويل الاظافر:

نقوم بتدفئة زيت جوز الهند لبضع ثواني في الميكروويف ثم تدلك الاظافر به قبل النوم مع ارتداء قفازات خفيفة، والطريقة الاخرى بخل التفاح نحضر وعاء ونضع فيه بعض من خل التفاح ونضع فيه اصابع اليدين لمدة عشرون دقيقة ثم نشطف اليدين ونجففها وتكرر مرتين يوميا حتى تحصلي على نتيجة في وقت قصير.

وصفة زيت الزيتون والثوم والليمون لتطويل وتقوية الاظافر:

نحضر وعاء على النار ونضع فيه زيت الزيتون ونشوح فيه الثوم المفروم مع الحرص على عدم حرق الزيت بعد ان يبرد نقوم بتصفيته ونأخذ الزيت المصفى وندلك به الاظافر يوميا، طريقة اخرى نأخذ عصير ليمونه على بعض من زيت الزيتون ونقوم بتدفئتهم في الميكروويف ثم نضع الاصابع في هذا الخليط لمدة عشر دقائق يوميا.

وصفة زيت الزيتون والملح والفازلين:

في وعاء نضع خمس قطرات من زيت الزيتون وثلاث رشات من الملح وربع كوب ماء ثم نضع الاظافر بهذا الخليط لمدة اربعون دقيقة ثم نغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، يوجد طريقة اخرى بالفازلين وهي ان نضع الفازلين على الاظافر لمدة عشر دقائق على يد نظيفة ثم نقوم بغسله ونكرر هذه ثلاث مرات اسبوعيا.

وصفة العسل والليمون وعصير البرتقال:

نحضر ملعقتان من العسل وعليهم قطرات من الليمون وندلك بها الاظافر لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسلها، طريقة اخرى وهي ان نأخذ شرائح الليمون ونفركها على الاظافر لمدة خمس دقائق يوميا، وصفة اخرى وهي ان نأخذ عصير البرتقال ونضع بة الاظافر لمدة عشر دقائق ثم تغسل بالماء الدافئ ثم نضع المرطب الخاص بنا.

نصائح اتبعيها لجعل اظافرك صحية: