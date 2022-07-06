حضري معمول العيد بالملبن ناعم وهش والطعم حكاية أحلى من الجاهز

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معمول العيد بالملبن ، من أجمل الحلويات الناعمة التي يفضل تناولها الصغار والكبار، وهو يتميز بطعم اللذيذ الذي يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله، ويتم تشكيله على حسب رغبتك، ويتم تحضيره من بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو بيت منها، ويتم تزينه بالسكر البودرة مما يجعل الكثير من الأطفال يفضلون تناوله، وهو من أجمل المخبوزات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معمول العيد بالملبن بطعم حكاية أحلى من الجاهز.
مكونات عمل معمول العيد بالملبن بطعم روعة
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمل مخبوزات ناعمة وجميلة بالمنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- مقدار كوب من الزبدة.
- كوب من الزيت.
- كأس من السكر.
- نصف كأس من الحليب البودرة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كيلو من الملبن.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير معمول العيد بالملبن بطعم روعة أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار بولة كبيرة الحجم ونضع به الزيت، والزبدة، والسكر، والفانيليا، والبيض ونخلط جيداً بواسطة المكرب الكهربائي حتى نحصل على خليط مثل الكريمة.
- ثم نقوم بوضع الحليب البودرة ونخلط مرة أخرى حتى تمتزج المقادير مع بعضها ويصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- ثم نقوم بتقسيم الملبن إلي قطع صغيرة الحجم على شكل مكعبات، بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونتركها جانباً.
طريقة حشو معمول العيد بالملبن
توجد بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على حشو المعمول بكل سهولة وهى كما يلي:-
- نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة سميكة الحجم.
- ثم نقوم بوضع مكعبات الملبن على دوائر العجين ونغلقها جيداً من الأطراف حتى تصبح مثل الكرة.
- نحضر قالب التشكيل ونضع به كرات العجين ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تأخذ الشكل المناسب.
- نحضر صينية متوسطة الحجم ونرص عليها قطع المعمول وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج تماماً.
- بعد مرور عشر دقائق نقوم بفتح الفرن ونخرج الصينية ونتركها حتى تبرد تماماً قبل إزالة المعمول منها.
- نحضر طبق التقديم ونرص عليها قطع المعمول، ثم نقوم برش السكر البودرة عليه وبألف صحة وهنا.
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