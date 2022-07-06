4 مكونات فعالة دوري عليهم في سيروم البشرة حسب مشكلة بشرتك

السيروم بقى جزء مهم في روتين العناية بالبشرة اليومية بتاعنا ، وعشان بشرتك تستفاد من مكونات السيروم بشكل فعال ، ضروري انك تختاري النوع المناسب حسب مشاكل واحتياجات بشرتك ، والنهاردة بنات حوا هتستاعدك في المهمة دي ، وجمعنالكم قايمة ب 4 مكونات مهمة في سيروم البشرة تدوري عليها لما تيجي تشتري.

مكونات مهمة في سيروم البشرة:

1- حمض الهيالورنيك للبشرة الجافة:

واحدة من اكتر المكونات اللي موجودة دلوقتي في انواع السيروم هي حمض الهيالورنيك ، والمكون ده من المكونات الفعالة للبشرة الجافة ، لانه بيحبس الماية في خلايا الجلد وبيخلي بشرتك ناعمة ورطبة ومنتعشة ، وحتى كمان محاربة الشيخوخة ، عشان كده بننصح صاحبة البشرة الجافة انها تدخل حمض الهيالورنيك في روتين العناية بالبشرة ، لضمان الحفاظ على بشرة رطبة وناعمة ونضرة.

2- فيتامين سي لشيخوخة الجلد:

فيتامين سي هو عنصر قوي يعزز انتاج الكولاجين في الجلد ، بيحارب علامات الشيخوخة زي التجاعيد والخطوط الرفيعة وبيمنع ترهل بشرتك ، لو بتدوري على حل شامل لمشاكل الشيخوخة اللي بتعاني منها بشرتك ، دخلي سيروم فيتامين سي في روتين العناية ببشرتك ، هيساعدك على تقليل بهتان البشرة من خلال محاربة الجذور الحرة وتعزيز صحة الجلد ، وهيحافظ على شباب بشرتك ، وهيغذيها وهيحسن ملمسها.

3- النياسيناميد لعدم توحد لون البشرة:

النياسيناميد هو شكل نشط من فيتامين B3 ، اللي بيساعد على علاج فرط التصبغ وحب الشباب والاهم من ده كمان محاربة علامات الشيخوخة, تقوية حواجز الجلد, تعزيز لون البشرة, منع شيخوخة الجلد المبكرة, تقليل حجم المسام الواسعة, تنعيم الجلد ، وعشان تستفادي من المكون ده اتأكدي ان تركيبة السيروم تكون خالية من البارابين, الكحول, المواد الكيميائية القاسية او العطور.

4- الهيكسيل ريزورسينول للبشرة الباهتة:

الهيكسيل ريزوسينول هيساعد على تفتيح بشرتك الباهتة وتحسين صحتها وملمسها بشكل عام ، المكون النشط ده المليان بمضادات الاكسدة بيحتوي على خصائص قابضة بتساعد في التعامل مع الجذور الحرة على بشرتك, توحيد لون البشرة, تقوية حواجز البشرة وتهدئة بشرتك وتنعيمها.

طرق عمل سيروم بمكونات طبيعية لكل انواع البشرة