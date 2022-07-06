نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة خل واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم نهائيا لن ينبت لكي مجدداً حتي لو كنت مشعرة في المقال التالي
صعوبة كبيرة تواجه الفتيات عند إزالة شعر الجسم الزائد، حيث يسبب الشعر الانزعاج للجميع، ويجعل شكل البشرة غير مناسب، كما يزيد من تعرق الجسم، لذا تحاول جميع الفتيات التخلص من الشعر الزائد وإزالته، حيث يستخدمن كريمات إزالة الشعر والشمع والشفرات، ولكن معظم هذه الأدوات تسبب التهابات لبشرة الجسم، كما تسبب هذه الأدوات سرعة نمو شعر الجسم، لذلك يبحث الفتيات عن حيل سريعة تساعد على التخلص من شعر الجسم الزائد بسهولة، ويعتبر الخل من أنسب المكونات التى يمكن استخدامها في التخلص من الشعر الزائد، ويساعد على تقليل نمو الشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة إزالة الشعر الزائد بالخل.
ملعقة خل واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم
يستخدم الخل في تتبيل اللحوم وتطهير الخضروات والفواكه من أي ميكروبات، كما يستخدم في إزالة شعر الجسم الزائد، لذلك يمكن استخدامه في حل مشكلة شعر الجسم الزائد، كما إنه غير مكلف ومتوفر في جميع المطابخ، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
- نصف كوب من الخل.
- زيت زيتون.
- شفرات.
طريقة التحضير والاستخدام
يمكن التخلص من شعر الجسم دون تسبب أي التهابات في البشرة أو صرف تكاليف عالية من خلال استخدام الخل، فهو ممتاز ويساعد على إزالة شعر الجسم بسهولة، كما يزيل خلايا الجلد الميت، وتتمثل طريقة استخدام وصفة الخل في إتباع الخطوات التالية.
- يتم استخدام الوصفة أثناء الإستحمام وبل الجسم بالماء وتنظيف البشرة من الأتربة.
- بعدها يتم غمس الشفرات في الخل وإزالة شعر الجسم الزائد.
- بعد الإنتهاء من إزالة شعر الجسم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.
- بعدها يتم ترطيب البشرة بزيت الزيتون.
وصفة الخل لإزالة الشعر الزائد نهائيا
- خل أبيض.
- جلسرين.
طريقة التحضير
- يتم خلط الجلسرين والخل في وعاء.
- بعدها يتم غسل البشرة وتجفيفها.
- توزيع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.
- غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها.
- لابد من ترطيب البشرة بعد الإنتهاء من إزالة شعر الجسم.
- يساعد الخل الأبيض على سرعة ازالة الشعر الزائد من الجسم
- ننصح أصحاب البشرة الحساسة عمل اختبار حساسية للجلد قبل استخدام هذه الوصفات
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