نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وشك هينور.. معجزة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي
انتشار غمقان البشرة بين الفتيات نتيجة درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف يحتاج إلى وصفات تفتيح للبشرة، للتخلص من الأماكن الداكنة والحفاظ على جمال البشرة، حيث يشتكي الفتيات في فصل الصيف من التهابات البشرة وحرقها وظهور حب الشباب فيها، مما يجعل شكل الوجه وبشرة الجسم داكنة وغير مميزة، لذلك يستخدم البعض كريمات تفتيح لون البشرة أو مستحضرات التجميل، ولكن الكثير يبحثن عن طريقة تفتيح لون البشرة بكريم ميبو والنشا، حيث يساهم كريم ميبو في تهدئة التهابات البشرة والتخلص من آثار الحروق، كما يساعد النشا على تفتيح لون البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة والتجاعيد.
كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة
تتمني جميع الفتيات أن تكون بشرتهن بيضاء ونظيفة وخالية من أي أماكن داكنة أو حبوب، ويعتبر وصفة كريم ميبو والنشا من أفضل الوصفات التى تساعد على تفتيح لون البشرة بشكل سريع، ويمكن استخدام هذه الوصفة في علاج مشاكل البشرة، كما أن مكونات الوصفة بسيطة وغير مكلفة وتتمثل في الآتي.
المكونات
- ملعقة من كريم ميبو صغيرة.
- 1 ملعقة من النشا كبيرة.
- نصف ملعقة من عصير الليمون كبيرة.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة التحضير والاستخدام
يمكن تفتيح لون البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء وحب الشباب وجعل البشرة مشرقة ولامعة وخالية من أي عيوب من خلال استخدام هذه الوصفة السحرية، حيث يساعد كريم ميبو على توحيد لون البشرة والتخلص من أي تصبغات، كما يساعد النشا على التخلص من غمقان البشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولى يتم غسل البشرة بالماء وبعدها يتم تجفيفها.
- خلط كريم ميبو والنشا وعصير الليمون وماء الورد في وعاء ونقلب جميع المكونات.
- نوزع الخليط على المكان المراد تفتيح لونه.
- يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.
- يتم بعدها غسل البشرة بالماء الفاتر.
- يفضل استخدام هذه الوصفة مرة في الأسبوع.
فوائد كريم ميبو والنشا للبشرة
- يساعد كريم ميبو على علاج التهابات البشرة وإزالة التصبغات.
- يساهم النشا في شد البشرة والتخلص من التجاعيد.
- وصفة طبيعية غير ضارة على البشرة.
- تساعد على سرعة حل جميع مشاكل البشرة.
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