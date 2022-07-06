نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات اصغر 10 سنوات للتخلص من التجاعيد و تبيض الوجه من اول استعمال في المقال التالي

تساهم ماسكات القهوة في تفتيح البشرة لدى السيدات والفتيات بشكل ملحوظ وفي أقل وقت ممكن، وذلك يعود إلى أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، بما يساعد البشرة على إزالة الخلايا الميتة، واستبدالها بخلايا جديدة، بما يضفي على البشرة النضارة والإشراقة وإليك الوصفات والطرق التي تمكنك من تفتيح بشرتك بالتزامن مع فصل الصيف، لعلاج أي اسمرار أو بقع داكنة أو شوائب جلدية قد تعاني منها البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة. ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات اصغر 10 سنوات المكونات ملعقة صغيرة من البن المطحون.

حبتان من القرنفل.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من المادة الهلامية للصبار.

ربع ملعقة من زيت الزيتون.

أي نوع زيت عطري تفضلينه. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط المكونات السابقة معاً في وعاء كبير الحجم.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والغسول (الوجه) والصابون (الجسم).

افردي الماسك على بشرتك جيداً، تم انتظري لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.

افركي الماسك بحركات دائرية لطيفة على بشرتك.

قومي بغسل بشرتك وصفة القهوة والحليب لتفتيح البشرة 7 درجات ملعقة كبيرة من مسحوق البن.

نصف ملعقة من الحليب. طريقة التحضير نقوم بمزج الحليب مع البن المطحون في وعاء صغير الحجم، ونقلبهما جيداً حتى نحصل على عجينة سائلة نسبياً.

نفرد الماسك على البشرة أو الأماكن التي تعاني من الاسمرار، ونتركه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف تماماً على البشرة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أو مرتين كحد أدنى في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة القهوة والكاكاو لتبيض الاماكن الغامقة ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

3 ملاعق من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام في وعاء مناسب الحجم، قومي بخلط المكونات السابقة معاً حتى تحصلي على عجينة متماسكة نسبياً.

طبقي الماسك على بشرتك لمدة ثلث ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

من الأفضل تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وستلاحظين الفرق في لون بشرتك، إذ ستصبح أكثر بياضاً وإشراقاً. عمر شويل - جدة ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات اصغر 10 سنوات للتخلص من التجاعيد و تبيض الوجه من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة قهوة فقط لبشرة افتح 5 درجات اصغر 10 سنوات للتخلص من التجاعيد و تبيض الوجه من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.