صاروخ التفتيح.. كريم الفازلين والقرنفل الرهيب لتبييض الوجه والجسم وإزالة المناطق الداكنة والجلد الميت في دقائق

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض الجسم والمناطق الحساسة في ثواني ، تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل الطرق لتفتيح المناطق الحساسة بالجسم، والتي تعطي لها نتائج فعالة ومضمونه، حيث تلجأ الكثير من السيدات إلى شراء منتجات لتفتيح الجسم والمناطق الحساسة بمبالغ عالية والتي تكون أحيانا بدون أي نتيجة، وأحيانا تضر الجسم والبشرة، نظرا لاحتواها على مواد كيميائية تسبب الحساسية والتهيج لبعض أنواع البشرة، ولكن لا تعلم الكثير من السيدات عن فوائد الفازلين والقرنفل، وما يمكنه أن يحدثه هذا الخليط لتفتيح وتبييض الجسم، حيث يعطى نتائج فعالة ومضمونه في تفتيح المناطق الحساسة وتحت الابط ويخلص من الاسمرار.

مكونات وصفة الفازلين والقرنفل لتبييض الجسم

تتساءل الكثير من السيدات عن وصفة تبييض الجسم التي تعكي نتائج فعالة، وتساعد على التخلص من الاسمرار الذي يوجد تحت الابط، وفي المناطق الحساسة لذلك إليكم أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفة الفازلين والقرنفل والتي تعتبر غير مكلفة.

ملعقة ونصف من الفازلين تكون كبيرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف تكون صغيرة من الدقيق.

ملعقة ونصف تكون صغيرة من زيت الزيتون.

عدد ٢ من الليمون المعصور.

ملعقة ونصف من القرنفل.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل

وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها في هذه الوصفة السحرية، والتي تعطي نتائج فعالة ومضمونة من أول استخدام إليكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة بالترتيب خطوة بخطوة.

أولا نقوم بطحن القرنفل جيدا في إناء صغير.

نحضر وعاء أخر ونبدأ في أضافة القرنفل المطحون والملعقة والنصف من الدقيق، وملعقة النشا، ثم نخلط كل هذه المكونات معا جيدا حتى تمتزج بشكل جيد.

نذيب الملعقة والنصف من الفازلين جيدا على النار، ثم نضيفه على الخليط السابق.

نقوم بعد ذلك بإضافة زيت الزيتون على المكونات السابقة التي تم مزجها معا بالمقادير الموضح سابقا، ثم نضع عصير الليمون الذي تم عصرة.

تقومي بعد ذلك بمزج كل هذه المكونات السابقة جيدا حتى تختلط تماما وتصبح ذات قوام متماسك مثل القوام الكريمي.

.نقوم بوضع الخليط السابق على المنطقة المراد تفتيحها لمدة ساعة، ثم نضع كيس بلاستيك وتشطف بالماء

وقد ذكرنا لكم في هذا المقال طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل الذي يعمل على تفتيج البشرة وإزالة البقع من الجذور مهما كانت حيث هذا الكريم يعتبر من افضل انواع الكريمات التي تعمل على تبيض البشرة في ثواني من أول إستعمال تحصلي على بشرة بيضاء كالثلج فهو بمكونات طبيعية لا نحتاج الي اي تكاليف أو مواد كيميائية