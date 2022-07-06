اقوي كريم سحري لإزالة حبوب الوجه والتصبغات والبقع البنية والندبات نهائيا وفي اقل من 3 أيام 

تعد الحبوب التي تظهر بالوجه من أكثر المشكلات التي تعاني منها السيدات وخاصةً الفتيات في سن المراهقة، ويرجع ذلك إلى تغير هرمونات الأنوثة والتي تؤدي بدورها إلى ظهور حب الشباب، كما يكون من الصعب علاج مشكلة الحبوب في فترة قصيرة، إذ تستغرق عملية علاجها مدة لا تقل عن 3 أشهر وأحياناً تمتد لأطول من ذلك، مما يضطر أغلب الشباب وخاصةً الفتيات إلى اللجوء إلى الذهاب لعيادات أطباء الجلدية لإيجاد حل جذري لتلك المشكلة، كما سنستعرض لك سيدتي بعض الوصفات والطرق التي تعمل على علاج مشكلة ظهور حبوب الوجه في أقصر وقت ممكن وباستخدام مكونات طبيعية تمد البشرة بالعناصر والفيتامينات اللازمة، بما يساعد على نجاح رحلة العلاج.

اقوي كريم سحري لإزالة حبوب الوجه

يساهم الليمون بشكل فعال في التخلص من الحبوب، نظراً لاحتوائه على حمض الستريك، الذي يعمل على تقليص إفراز الدهون التي تفرز من الغدد الدهنية، مما يقلل من ظهور الحبوب بشكل كبير، علاوةً على فعاليته في تبييض البشرة من خلال تقشيرها وتخلصيها من الخلايا الميتة واستبدالها بخلايا جديدة

المكونات

حبة واحدة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الماء الفاتر.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بعصر حبة الليمونة في إناء، ثم أخذ ملعقة من عصير الليمون المركز.

اخلطي الليمون مع ملعقة من الماء الفاتر، وامزجيهما جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.

طبقي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة ساعتين، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً، حتى تختفي آثار الحبوب تماماً.

وصفة الخيار والزبادي لإزالة حبوب الوجه

حبة واحدة من الخيار.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام