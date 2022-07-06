اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن وينعمه بدون اي مواد كيميائية خلال ساعتين 

تتعسر معظم الفتيات عند فرد شعرهن المجعد، كما تواجه الأمهات صعوبة أثناء تمشيط شعر أطفالهن المموج، ويحاولن استخدام أنواع الكريمات المختلفة والشامبوهات لمحاولة ترطيب الشعر وسهولة تمشيطه، ولكن كل هذه الأدوات غير صحية على الشعر، كما إنها تقوم بفرد الشعر بشكل مؤقت، لذلك يبحث الفتيات عن طرق فرد الشعر بشكل طبيعي من خلال استخدام مكونات طبيعية تساعد على تغذية الشعر وسهولة فرده، والتخلص من تجاعيد وخشونة الشعر المزعجة، لذلك سوف نوضح لكم طرق فرد الشعر في المنزل وخلال وقت بسيط.

اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن

الشعر الغير انسيابي قد يظهر عند بعض الفتيات نتيجة عوامل وراثية أو نتيجة عمل صبغات للشعر واستخدام الكريمات الصناعية، لذلك يفضل الإعتماد على الوصفات الطبيعية في علاج مشاكل الشعر لتجنب تلفه وتقصفه، وتتمثل مكونات وصفة فرد الشعر الخشن في الآتي.

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الخروع.

بلسم للشعر ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

لا يمكن للفتيات ترك شعرهن مجعد وخشن، حيث يجعل شكلهن الخارجي غير جذاب، كما يكون ملفت للنظر ويجعل الجميع ينزعجون من شكله، لذلك تحرص الفتيات على الإهتمام بشعرهن من الخارج، ويبحثن عن طرق تساعد على فرده، وتعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل الحلول المناسبة للشعر الخشن والمجعد، ويمكن استخدام وصفة الزيوت من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم فك تشابك الشعر وغسله بالماء الدافئ وتجفيفه.

بعدها يتم خلط زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع والبلسم في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نبدأ في توزيع الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة.

ندلك فروة الرأس أثناء توزيع خليط الزيوت عليها.

نترك خليط الزيوت على الشعر لمدة ساعتين.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالماء.

وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر الخشن

نصف كوب من حليب جوز الهند.

نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام