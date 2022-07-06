سحر مفعول كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد وتحويله خيوط حرير في نصف ساعة أقوي كيراتين طبيعي للشعر

بحث معظم السيدات والفتيات عن أفضل الطرق لتنعيم وفرد الشعر والذي يكون من مكونات طبيعية ومضمونة، حيث تلجا الكثير من السيدات إلى فرد الشعر عن طريق الكيرتين الموجود في مراكز التجميل والذي يكون به مواد كيميائية ويضر الشعر في كثير من الأحيان، ويمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، لذلك يوجد كيراتين يتكون من مكونات طبيعية وفعالة ويساعد على تنعيم وفرد الشعر بمكونات كلها ليس لها أي أضرار على الشعر، وهو كيراتين نيفيا الذي أشتهر بفعاليته على الشعر، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية عمل هذا الكيراتين في المنزل، بطريقة سهلة ونجاحة وفعالة وبمكونات قليلة التكاليف.

مكونات وصفة كيراتين نيفا لفرد الشعر

يمكنك الأن سيدتي عمل كيراتين بمكونات طبيعية توجد في منزلك بطريقة سهلة وبسيطة وتقوم بفرد الشعر الخشن بطريقة فعالة ومضمونة، حيث تعاني العديد من الفتيات من الشعر الخشن والمجعد ولذلك إليكم مكونات الوصفة والتي تعتبر قليلة التكاليف.

ملعقتان من زيت الخروع الأصلي

.ملعقتان من زيت الزيتون الخام

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

علبة من كريم نيفيا الذي يباع في الصيدلية.

طريقة تحضير كيراتين نيفيا

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاجها لعمل كيراتين نيفيا، حيث يعتبر لهذا الكريم الكثير من الفعالية والتأثير على الشعر، والذي يساعد على فرد الشعر تماما لذلك إليكم طريقة تحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل جهد.

نقوم بإحضار وعاء فارغ، ونبدأ في إضافة ملعقتان زيت الخروع، ونضيف بعد ذلك ملعقتان زيت الزيتون، ولابد من التأكد من أن هذه الزيوت أصلية.

نمزج هذه الزيوت معا جيدا حتى تختلط تمام، ثم نضيف بعد ذلك ملعقة النشا.

نذيب الفازلين داخل الميكروويف ونضيفه على الخليط السابق، نمزج كل هذه المكونات والزيوت معا بشكل جيد حتى تختلط تماما .

نضيف بعد ذلك علبة كريم نيفيا ونخلطها مع الخليط السابق حتى يصبح القوام متماسك خفيفا يسهل فردة على الشعر.

نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ٤٥ دقيقة، ويغطي بكيس من البلاستيك، ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاترا.

تكرر هذه الوصفة مرة من كل أسبوع، وسوف تلاحظين الفرق في شعر ناعم وصحى وحيوي.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن عمل وصفة كيراتين طبيعي في المنزل لتنعيم الشعر الجاف والخشن حيث هناك الكثير من المواد موجودو في المنزل ويمكن الاستفادة منها وتنعيم الشعر الجاف والخشن في دقائق حيث يمكن استخدام النشا أو استخدام طرق أخري مثل الخميرة التي تعمل على تطويل الشعر وتنعيمه من أول استعمال بمناسبة العيد