نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية للتخلص من قشرة الشعر والحكة وإيقاف التساقط بمكونات طبيعية 100% في المقال التالي

قشرة الشعر من الأشياء المزعجة جدا لكثير من الأشخاص الذين يعانون منها فتسبب حكة في فروة الرأس، وايضا مسببة لتساقط الشعر في هذا المقال سنعرض بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من قشرة الراس، اليكم الوصفات: – وصفة الليمون وزيت الزيتون للتخلص من قشرة الشعر: الليمون يقلل نسبة الزيوت الموجودة في فروة الرأس المسببة للقشرة، نحضر نصف ليمونه ونفرك بها فروة الرأس يوميا ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة يوميا حتى تتخلص من القشرة.

زيت الزيتون يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على التخلص من القشرة، نقوم بتسخين كمية من زيت الزيتون وندلك بها فروة الرأس ونتركه لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء. خل التفاح والزعتر للتخلص من قشرة الشعر: الخل به مواد مضادة للبكتريا والميكروبات تعمل على إزالة قشرة الشعر، نحضر بخاخ ونضع به ربع كوب خل تفاح مع نصف كوب ماء ونرج البخاخ ثم نقوم برشه على فروة الرأس وندلكها ونتركها لمدة ربع ساعة ونقوم بشطف الشعر بالشامبو الخاص بنا وتكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا.

الزعتر يحتوي على مواد مطهرة تساعد على التخلص من القشرة، نقوم بخلط أربع معالق كبيرة من الزعتر على اثنان كوب ماء ثم نضعهم على النار لمدة عشر دقائق ونتركه يبرد، بعدها نقوم بتصفيته ونأخذ الخليط المصفى وندلك به فروة الرأس لمدة خمس دقائق ونتركه على الشعر لمدة ثلاث ساعات ونشطف بعدها الشعر بالماء والشامبو وتكرر هذه الوصفة مرتين اسبوعيا. الثوم وجل الصبار للتخلص من قشرة الشعر: نحضر فص ثوم مفروم على كوب ماء ونضعه على فروة الرأس ونفركه ونتركه لمدة خمس دقائق ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو، نحضر كمية من جل الصبار ونضعه على فروة الرأس ويدلك لمدة ربع ساه ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو. اسباب وجود قشرة الشعر: غسيل الشعر على فترات متباعدة مما يجعل تراكم للزيوت على فروة الرأس التي تسبب القشرة.

نقص فيتامينات في الجسم مثل الزنك وأوميجا 3 التي تسبب القشرة.

وجود فطريات في الشعر مثل الأكزيما او الصدفية. عمر شويل - جدة الوصفة السحرية للتخلص من قشرة الشعر والحكة وإيقاف التساقط بمكونات طبيعية 100% - ثقفني

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