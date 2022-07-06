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طريقة عمل كيك الشوكولاتة وكيك التمر، الكيك من أسهل والذ الحلويات التي يمكن صنعها في البيت، فهي مغذية جدا، تابعي مقال اليوم للحصول على أسهل وصفة كيك ناجحة من أول مرة. طريقة عمل كيك الشوكولاتة المقادير 1 كوب دقيق (150 جم).

1 كوب زبدة (200 جم) بدرجة حرارة الغرفة.

(200 جم) نصف كوب سكر.

(100 جم) شوكولاتة داكنة مبشورة.

¼ كوب (60 مل) كوب ماء.

(40 جم) مسحوق كاكاو .

3 بيضات في درجة حرارة الغرفة.

2 ملاعق كبيرة إسبريسو.

1 ملعقة صغيرة فانيليا. صوص التزين كوب شوكولاتة مبشورة.

⅔ كوب كريمة سائلة. طريقة الاعداد في البداية يتم تسخين الفرن على 180 درجة مئوية على نار متوسطة.

لعمل كريمة التزين، أضيفي الزبدة والماء والكاكاو والإسبريسو والفانيليا وقلبي لمدة 6-8 دقائق حتى تصبح ناعمة.

ترفع عن النار وتترك لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية.

في وعاء كبير، قلّبي السكر والبيض في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج كريميًا وخفيف اللون.

أضيفي خليط الشوكولاتة واضغطي حتى تمتزج المكونات.

نضيف الدقيق ونخفق حتى يذوب الطحين.

تُسكب الكعكة على صينية خبز (قطرها 22 سم)، تُدهن بالزبدة وتُرش قليلاً بالدقيق.

ضعي صينية الخبز في الفرن لمدة 55 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 15 دقيقة.

سخني الكريمة على نار متوسطة، لكن لا تغليها.

تُسكب الكريمة فوق الشوكولاتة المبشورة ويُحرّك حتى يصبح المزيج ناعمًا.

تُرفع الكعكة من القالب وتُسكب عليها خليط الشوكولاتة.

في النهاية، يرش الكيك بجوز الهند الناعم ويوضع في الثلاجة ويستمتع به. طريقة عمل كيك التمر المقادير 4 اكواب من دقيق الحلويات المنخول.

ربع كيلو تمر أو تمر معمول.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب ماء مغلي.

كوب ونصف سكر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملاعق صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة الاعداد في البداية، سخن الفرن مسبقًا على 180 درجة مئوية.

بعد ذلك، نضع التمر والماء المغلي في وعاء كبير ونتركه لمدة 30 دقيقة.

بعدها يوضع السكر والزبدة في وعاء كبير ويقلب بالخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامه كريمي.

ثم نضيف البيض والفانيليا ونخلط جيداً.

ثم نضيف الدقيق والملح والبيكنج باودر ونخلط جيداً.

يضاف خليط من التمر والماء ويقلب في اتجاه واحد من الأسفل إلى الأعلى بملعقة.

يُسكب المزيج في صينية خبز (22 سم)، ويُرشّ قليلاً بالدقيق.

ضع الصينية في الرف العلوي في الفرن لمدة 40-45 دقيقة، ثم أخرجه واصنع ثقبًا صغيرًا بالشوكة.

على نار متوسطة، أضيفي مكونات الصوص، في نفس الوقت قلبي باستمرار حتى الغليان.

بينما لا تزال ساخنة، اسكب ربع كوب من الصوص على الفور في الكيك واتركها تبرد.

في النهاية، تقدم الكعكة مبردة مع صوص متبقي ومشروب ساخن. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشوكولاتة وكيك التمر - ثقفني

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