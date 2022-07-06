مقشر القهوة الجبار لتفتيح وتبييض الركب والأكواع وإزالة البقع السوداء نهائياً في دقائق معدودة

توجد مناطق عديدة بالجسم تحتاج إلى التبييض ومن ضمن هذه المناطق هي الركب والأكواع وكذلك المناطق الحساسة مثل منطقة البيكيني وأيضا منطقة الإبط، فكل هذه المناطق تكون باللون الأسمر الغامق وهذا اللون غير مرغوب فيه ويسبب إحراج كبير بالنسبة لكل الفتيات حيث تشعر بالخجل، وتريد كلا منهم أن تزيل هذا اللون تماما وتتخلص منه ولكن بطريقة طبيعية لا تضر البشرة وقد توجد أسباب كثيرة يكون لها دور في إسمرار هذه المناطق، ومن أهم هذه الأسباب هي عدم تنظيف وتقشير الركب والأكواع جيدا لذلك تكون بهذا اللون فالجلد في هذه المناطق يكون سميك نتيجة لتراكم خلايا الجلد الميتة بكثرة عليها، وبسبب هذا تبحث كل إمرأة عن الوصفة الطبيعية التي تساعد على تبييض وتقشير الركب والأكواع بشكل سريع وبطريقة فعالة، والوصفة الطبيعية التي تساعد على ذلك هي وصفة القهوة حيث أنها تعتبر من أسرع الوصفات الطبيعية والتي يظهر مفعولها في وقت قصير، وتتكون هذه الوصفة من عدة مكونات جميعها طبيعية مثل القهوة والسكر وعصير الليمون وزيت الزيتون.

مكونات وصفة القهوة لتبييض الركب والأكواع

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض الركب والأكواع