انسي سلق اللحمة واعملي أحلى كفتة، الكفتة هي من الوصفات التي يجد الكثير من ربات البيوت استحالة صنعها في المنزل بنفس طعم المطاعم، لكني سأوضح لك كيف تطبخ الكفتة بسرعة وسهولة في المنزل، فقط تابعي هذا المقال.

انسي سلق اللحمة واعملي احلي كفتة

تتوفر الكفتة في العديد من الوصفات لكل ذوق ولون ومذاق، ولكن يمكن القول إن الكفتة المشوية هي الوصفة المفضلة لدى الجميع ويمكن طهيها في المنزل على النحو التالي:

المكونات:

1 كيلو لحم مفروم مع 20٪ دهون.

بصل مقطع ناعم جدا.

كوب بقدونس مفروم ناعماً.

ملح وفلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة خردل.

ملعقة متوسطة من توابل الكفتة.

نصف كوب ماء.

خبز أو خبز فينو.

طريقة عمل الكفتة في البيت

يحضر اللحم المفروم خشن ويوضع في وعاء كبير.

يضاف الملح والفلفل والبهارات والفلفل والبابريكا.

نقطع البصل فى الكبة إلى قطع صغيرة، ونضغط عليها باليد.

ضع لب البصل فوق اللحم واحتفظ بماء البصل في الأكواب الجانبية لاستخدامه لاحقًا.

تُسكب الكفتة في قدر بها نصف كوب من الماء وتُعصر حتى تصبح طرية جدًا.

ضعي البقدونس على الخليط.

يتم نقع الاسياخ الخشبية في ماء البصل قبل وضع الكفتة عليها.

بعد ذلك يتم وضع الكفتة على الاسياج الخشبية مع مراعاة الضغط عليها حتي تتماسك.

يتم تكرار الخطوة السابقة حتي تنهي كل كمية الكفتة.

ضع أسياخ الكفتة على اللوحة العلوية للشواية واحرق الفحم على الموقد.

خذ الفحم المحترق وضعه في طبق صغير جدًا تحت أسياخ الكفتة في الفرن.

عند إشعال الشواية، تتساقط قطرات من دهن الكفتة على الفحم، وتترك رائحة الكفتة.

بعد 5 دقائق، اقلب الكفتة على جميع الجهات، حتى تنضج بشكل صحيح.

بعد الطهي خلال 15 دقيقة فقط، أخرجي أسياخ الكفتة من الفرن وضعيها في طبق التقديم.

أخيرًا، أضيفي الكفتة منزلية الصنع إلى سلطة الطحينة والسلطة الخضراء والخبز الأسمر لمذاق جميل وجذاب.

أسرار وتركات عمل الكفتة في البيت